Фанаты считают хитом: внучка Софии Ротару выпустила новую песню

Поклонники считают, что эта песня лучше хитов Софии Ротару

София Евдокименко Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко, которая переехала в США, презентовала свой новый англоязычный сингл Lonely walkers. Фанаты юной артистки тут же забросали ее комплиментами. Многие отметили, что новая песня – это настоящий хит и девушка переплюнула даже свою популярную бабушку.

Отметим, что София Евдокименко свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable выпустила всего год назад. А сейчас девушка будет учиться в Новой школе дизайна – Parsons The New School For Design.

Это учебное заведение считается одним из самых престижных в мире, среди выпускников которой сам Том Форд, Донна Каран и Марк Джейкобс.

Напомним, внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко только недавно начала афишировать свои отношения с возлюбленным по имени Марко Дюменил. Личную жизнь Соня старается не афишировать, однако и не скрывает, что встречается с парнем.

