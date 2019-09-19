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Фанаты считают хитом: внучка Софии Ротару выпустила новую песню

Поклонники считают, что эта песня лучше хитов Софии Ротару

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:49
София Евдокименко
София Евдокименко
Фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка певицы Софии Ротару София Евдокименко, которая переехала в США, презентовала свой новый англоязычный сингл Lonely walkers. Фанаты юной артистки тут же забросали ее комплиментами. Многие отметили, что новая песня – это настоящий хит и девушка переплюнула даже свою популярную бабушку.

София Ротару оставила особняк в Крыму. Узнайте все подробности в сюжете:

Отметим, что София Евдокименко свой первый англоязычный сингл под названием Unbreakable выпустила всего год назад. А сейчас девушка будет учиться в Новой школе дизайна – Parsons The New School For Design.

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Это учебное заведение считается одним из самых престижных в мире, среди выпускников которой сам Том Форд, Донна Каран и Марк Джейкобс.

Слушайте новую песню Софии Евдокименко - Lonely walkers:

Напомним, внучка украинской певицы Софии Ротару София Евдокименко только недавно начала афишировать свои отношения с возлюбленным по имени Марко Дюменил. Личную жизнь Соня старается не афишировать, однако и не скрывает, что встречается с парнем.

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