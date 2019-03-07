Фантазия и реальность: появился впечатляющий трейлер фильма "Толкин"

Это история о величайшем писателе – Дж.Р.Р. Толкине

"Толкин" Фото: YouTube

В сети появился второй официальный трейлер биографической драмы "Толкин". Этот фильм обещает показать зрителям историю создания одного из величайших рассказов и вымышленных миров человечества.

В режиссерском кресле - Доме Карукоски. В новом проекте снялись Николас Холт, Лили Коллинз, Женевьев О'Райли, Дерек Джейкоби, Пэм Феррис, Крэйг Робертс, Лора Доннелли, Колм Мини, Энтони Бойл, Мими Кин и другие.

Кадр из фильма "Толкин"

Байопик посвящен детству, юности и молодым годам легендарного британского писателя Дж.Р.Р. Толкина (играет Холт). Он покажет, как будущий писатель основал свое братство с другими изгоями в своей школе, как нашел свою любовь Идит Брэтт (Коллинз) и пережил ужасы Первой мировой войны, что в результате и вдохновило его написать эпические фэнтезийные романы "Властелин колец".

Украинская премьера фильма "Толкин" ожидается 9 мая 2019 года.

Напомним, ранее Fox Searchlight выпустили первый тизер-трейлер байопика "Толкин" с Николасом Холтом.

Недавно компания Amazon создала интерактивную карту Средиземья, на которой видны общие контуры известного фэнтезийного мира. Стоит отметить, что сейчас карта понемногу обновляется.

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