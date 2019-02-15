Королевский гадюшник: о чем фильм "Фаворитка"

Фильм "Фаворитка" номинирован на "Оскар" в главной категории "Лучший фильм"

Постер к фильму "Фаворитка"

Картина "Фаворитка" в этом году в списке восьми фильмов, которые сражаются за "Оскар" в главной категории "Лучший фильм". Режиссером выступил Йоргос Лантимос, снявший в 2017 году фильм "Убийство священного оленя". Стоит отметить, что "Фаворитка" одержала немало наград на премии BAFTA 2019. Так, картина стала лучшим британским фильмом. Также Оливия Колман стала лучшей актрисой, а Рэйчел Вайс – лучшей актрисой второго плана.

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Сайт Сегодня.Lifestyle сделал небольшой обзор фильма "Фаворитка". Сразу стоит отметить, самый узнаваемый греческий режиссер основательно обосновался на территории британского кино. В его фильмах снялись именитые актеры: Колин Фаррел, Николь КИдман, а теперь и Оливия Колман, Рэйчел Вайс и Эмма Стоун.

История "Фаворитки" – это история взимоотношений королевы Анны, ее фаворитки – герцогини Мальборо и служанки Эбигейл, которая прошла путь к баронессе.

Сюжет и герои фильма "Фаворитка"

Сюжет рассказывает историю интриг при дворе королевы Британии Анны, последней из династии Стюартов, в начале XVIII века. Властная фаворитка герцогиня Сара Мальборо обосновалась при правительнице и ведет от лица государства войну с Францией. Но на пути герцогини появляется очаровательная, но подлая Абигейл Мэшем, которая слишком быстро учится играть по правилам королевского двора. Лантимос экранизировал историю, которую 20 лет назад написала британская исследовательница Дебора Дэвис, а доводила до совершенства с одним из авторов сериала "Доктор Кто" Тони Макнамарой.

Эмма Стоун Кадр из фильма "Фаворитка"

Первое, что бросается в глаза – панорамные кадры, которые растягивают пространство, делающие его выпуклым и объемным. Для исторического фильма такой эксперимент весьма подошел. Первые кадры фильма, когда Абигейл попадает во двор вся грязи, выпав из кареты, вводит в заблуждение – это не комедия. Режиссер мастерски показал через гротеск и едкий юмор всю черную, мерзкую и подлую сторону власти.

В этой истории три главных героини, остальные скорее, дополняют местами необходимый образ. И каждая из них по-своему одинока и несчастна. Каждая из них больше отрицательная, чем положительная. Сара Мальборо, которая де-факто от имени королевы управляет страной, Абигейл, которая была леди, но теперь вынуждена стать служанкой при дворе. И Анна, которая уже не может нести это бремя после множественных утрат.

"В моем сердце я остаюсь леди"

Так сказала Абигайл о себе, но эта фраза уж слишком надуманна. Ведет она себя не как леди, даже став баронессой. Это видно в разных сценах. Однако, она нашла подход к Анне, которой уже начала надоедать всегда прямолинейная Сара.

Рэйчел Вайс. Кадр из фильма "Фаворитка"

Картинка и впечатления

Почему-то после просмотра фильма ни жаль ни одной из героинь. Это сражение двух змей за добычу – королеву. Только одна считает своим оружием правду и жесткость даже не подпускает Анну к русскому послу, говоря, что та сейчас похожа на барсука), а вторая – ложь и лесть (сравнивая королеву с ангелом в царской короне). Третья, в свою очередь, вовлекается в эти сети, но считает, что "королевой быть весело". И все три думают, что это любовь. Реальная и чистая.

Оливия Колман Кадр из фильма "Фаворитка"

Фильме, скорее, не о политических интригах, а способах и средствах прижиться, адаптироваться, сосуществовать выше над другими. Ведь и любовь для всех разная, и развлечения, и грусть. В фильме есть эдакая шутка с эпохой, пародия. Режиссер ловко показал игры, интриги и забавы того времени, будто подмигивая зрителям, мол "А вы думаете сейчас уже не так?".

Напомним, прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня".

Кроме того, отметим, что съемочная группа "Сегодня" пристально следила за поведением селебритис на красной дорожке "Золотого глобуса".

Смотрите видео о том, как объявили номинантов на премию "Оскар":

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