Феминистский гимн: Майли Сайрус выпустила новый провокационный клип

Певица предстала в сексуальном латексном костюме

Кадр из клипа Майли Сайрус Mother's Daughter Фото: YouTube

Эпатажная певица Майли Сайрус, которая недавно выпустила клип к сериалу "Черное зеркало", порадовала поклонников новой провокационной видеоработой на композицию Mother's Daughter. Певица в ролике предстала в красном латексном костюме. Клип менее чем за сутки набрал 5,5 миллионов просмотров.

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Стоит отметить, что новая композиция создана в соавторстве с финской певицей и сонграйтером Alma. Майли Сайрус в видео появляется в ряде провокационных образов – в том числе в металлическом бюстгальтере, в костюме с металлической накладкой на интимном месте.

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В клипе также снимается мать певицы Тиш Сайрус, а кроме того – транссексуалы, активисты и борцы за права женщин. Саму композицию артистки негласно называют "крутым феминистским гимном".

Напомним, недавно с Майли Сайрус случился неприятный инцидент – на нее напал сумасшедший поклонник. Дело в том, что Майли вместе со своим супругом Лиамом Хемсвортом провели выходные в Барселоне. Певица приехала туда, чтобы выступить на фестивале Primavera Sound. На своем опыте 26-летняя артистка испытала чрезмерную любовь фанатов, которые иногда творят безумные вещи.

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