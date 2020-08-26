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Мелиссе Маккарти – 50 лет! Как актриса покорила Голливуд и стала востребованной без модельной внешности

Сегодня, 15:29

Более десяти лет актриса играла эпизодические роли, пока не обрела всемирную славу

Сегодня, 26 августа, празднует день рождения одна из самых ярких и веселых актрис Голливуда Мелисса Маккарти. Она снялась в одних из самых смешных комедий за последние годы: "Копы в юбках","Шпион", "Девичник в Вегасе" и многих других.

Двукратная номинантка на премии "Оскар" и "Золотой глобус" на собственном примере показала, что для успеха в большом кино нужны не модельные параметры, а талант и доля упорства. Но ее успех не был мгновенным и ушли годы на то, чтобы стать узнаваемой и востребованной.

Сегодня.Lifestyle рассказывают, как Мелиссе Маккарти удалось достичь грандиозных результатов в своей профессии.

Начало карьеры

Мало кто знает, что когда Мелисса Маккарти только начинала карьеру, была разорена.

"Я помню, когда еще можно было получить пяти долларовую купюру в банкомате, а я не могла ее получить, потому что на моем балансе было менее 5 долларов", – рассказала актриса в интервью журналу Glamour.

Более десяти лет в начале своей актерской карьеры Мелисса Маккарти ограничивалась лишь небольшими ролями, хотя снималась вместе с именитыми актерами: Беном Аффлеком, Камерон Диас, Кристиной Риччи. Первую большую роль Мелисса получила лишь в возрасте 31 год – она сыграла шеф-повара Сьюки Сент-Джеймс в сериале "Девочки Гилмор", в котором снималась все шесть сезонов. Но даже после роли в популярном сериале, слава не обрушилась на актрису моментально.

Мелисса Маккарти
Мелисса Маккарти
Фото: Getty Images

Актриса признавалась, что у нее не хватало денег на аренду жилья, но в этом ей помогали родители и сестра. По словам Мелиссы, они никогда не давали ей почувствовать себя виноватой, поскольку знали, что она упорно работает. Тем не менее Мелисса стремилась к финансовой независимости.

Первый успех

Она продолжала играть эпизодические роли в кино и сериалах, но сумела привлечь внимание зрителя к своим ярким персонажам. И вот, в 2010 году Мелисса Маккарти получила первую большую роль в ситкоме "Майк и Молли" о влюбленных друг в друга полицейском и учительнице младших классов, которые познакомились в клубе анонимных обжор.

Ситком получил высокие рейтинги и Мелисса Маккарти сумела раскрыть свой талант комедийной актрисы для широкой зрительской аудитории.

Через год после выхода сериала Мелисса получила свою первую награду "Эмми" в категории "Лучшая актриса комедийного сериала". После "Эмми" Мелисса Маккарти получила главную роль в комедии "Девичник в Вегасе", которая собрала почти 300 миллионов долларов в прокате и принесла актрисе первую номинацию на "Оскар".

Вслед за оглушительным успехом талант Мелиссы Маккарти привлек еще большее количество продюсеров и режиссеров. Однако получив всемирную славу, актеры должны быть готовы и к тому, что их будет обсуждать весь мир, и не всегда в положительной окраске. Так, когда Мелисса Маккарти снялась в достаточно успешно принятой зрителями комедии "Поймай толстуху, если сможешь", оказалась в центре скандала.

Мелисса Маккарти
Мелисса Маккарти
Фото: Getty Images

Критик Рекс Рид в своей рецензии для газеты The New York Observer назвал Мелиссу Маккарти "бегемотом" и "трактором-гигантом", сообщает TV Guide. Сексистское высказывание вызвало резонанс, так как Рекс Рид заявил, что на экране женщина должна быть в первую очередь привлекательной, а затем – талантливой.

Если это высказывание и задело Мелиссу Маккарти, то на ее дальнейшей карьере не отразилось. Кроме того, Мелисса Маккарти основала компанию со своим мужем, Беном Фальконе и сняла несколько комедий для студий Universal и Fox.

Предлагаем посмотреть резонансную комедию "Поймай толстуху, если сможешь" с Мелиссой Маккарти в онлайн-кинотеатре на OLL.TV.

"Поймай толстуху, если сможешь"
"Поймай толстуху, если сможешь"
Фото: themoviedb.org

Сюжет фильма "Поймай толстуху, если сможешь"

Что будет, если документы, удостоверяющие личность и кредитные карты попадут к аферистам? Сразу и представить даже страшно. Сэнди Бигелоу Патерсону не повезло. Его кредитные карты оказались у Дианы (Мелисса Маккарти) – профессиональной аферистки, которая, к тому же, и драться умеет по-настоящему. Для Сэнди не родственница и даже не любовница. Диана тратит его деньги мастерски, совершенно не считая.

Делать нечего и Сэнди отправляется на ее поиски. А тем временем сама Диана скрывается от других, также обманутых ею людей. Сможет ли Сэнди поймать аферистку?

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Сейчас банковский счет Мелиссы Маккарти состоит не из однозначной суммы. Знаменитость заняла четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актрис по версии Forbes в 2017 году. С тех пор ее фильмография пополнилась еще несколькими главными ролями в кино.

Напомним, что осенью прошлого года стало известно, что Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер сыграют супергероинь в новом проекте Netflix.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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