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Ферма, трактор и никаких гонок: появился тизер девятого "Форсажа"

Главный герой "осел" на ферме и воспитывает сына

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:28
Стартовали съемки "Форсажа 9"
Стартовали съемки "Форсажа 9"
Фото: YouTube

Поклонники кинофраншизы "Форсаж" с нетерпением ждут выхода новой картины, ведь в девятой части вновь появится злодейка в исполнении Шарлиз Терон. Студия Universal пообещала премьеру долгожданного трейлера на специальном мероприятии в Майами, 31 января. А пока создатели дали "затравочку" – небольшой тизер фильма.

На съемках девятой части фильма "Форсаж" разбился дублер Вина Дизеля, смотрите подробности:

В ролике показана спокойная жизнь Доминика с Летти где-то в глуши на ферме. Пара воспитывает сына Дома от Виктории, которая погибла в предыдущей части. Однако грядущие события угрожают их спокойной размеренной жизни.

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Режиссером "Форсажа 9" выступил Джастин Лин, снявший четыре фильма серии. Релиз "Форсажа 9" запланирован на 21 мая 2020.

Напомним, голливудские актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен также вернутся к своим ролям в девятом "Форсаже". Первая сыграла злодейку Сайфер, а вторая – маму злодея Шоу.

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