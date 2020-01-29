Ферма, трактор и никаких гонок: появился тизер девятого "Форсажа"

Главный герой "осел" на ферме и воспитывает сына

Стартовали съемки "Форсажа 9" Фото: YouTube

Поклонники кинофраншизы "Форсаж" с нетерпением ждут выхода новой картины, ведь в девятой части вновь появится злодейка в исполнении Шарлиз Терон. Студия Universal пообещала премьеру долгожданного трейлера на специальном мероприятии в Майами, 31 января. А пока создатели дали "затравочку" – небольшой тизер фильма.

На съемках девятой части фильма "Форсаж" разбился дублер Вина Дизеля, смотрите подробности:

В ролике показана спокойная жизнь Доминика с Летти где-то в глуши на ферме. Пара воспитывает сына Дома от Виктории, которая погибла в предыдущей части. Однако грядущие события угрожают их спокойной размеренной жизни.

Режиссером "Форсажа 9" выступил Джастин Лин, снявший четыре фильма серии. Релиз "Форсажа 9" запланирован на 21 мая 2020.

Напомним, голливудские актрисы Шарлиз Терон и Хелен Миррен также вернутся к своим ролям в девятом "Форсаже". Первая сыграла злодейку Сайфер, а вторая – маму злодея Шоу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.