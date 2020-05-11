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Фестиваль Comic-Con 2020 в Сан-Диего отменили из-за COVID-19

Мероприятие впервые за свою историю пройдет онлайн

Инна Петрова
Сегодня, 09:46

Фестиваль Comic-Con в Сан-Диего отменен. В 2020 году ивент должен был традиционно пройти в конце июля, но из-за пандемии COVID-19 организаторы приняли решение отменить фест. Вместо привычного мероприятия, куда съезжаются тысячи фанатов, косплееров и звезд кинопроизводства, Comic-Con 2020 пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщается на странице фестиваля в Twitter.

Ранее мы писали, что Comic-Con Ukraine посетил звезда "Назад в будущее" Кристофер Ллойд.

Фестиваль Comic-Con 2020 пройдет онлайн
Фестиваль Comic-Con 2020 пройдет онлайн
Фото: Getty Images

Так, впервые за 50 лет существования CC пройдет онлайн. Мероприятие назвали соответственно – Comic-Con At Home.

Дату фестиваля пока не раскрывают, также остаются неизвестными детали его программы. Организаторы обещают, что объявят все подробности позже.

San Diego Comic-Con International считается одним из самых престижных и популярных мероприятий среди поклонников комиксов и кино. Он проходит в течение четырех дней. На фестивале презентуют комиксы, компьютерные игры, фильмы и сериалы. Крупные проекты часто радуют фанатов эксклюзивными трейлерами, которые впервые выходят именно на СС. На выставке также проходят встречи актеров с поклонниками.

Смотрите в сюжете, какие еще мероприятия отменили из-за коронавируса:

Напомним, именно на Conic-Con 2019 стало известно, что Натали Портман сыграет фем-версию Тора в новом фильме Marvel.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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