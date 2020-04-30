Фестиваль Sziget 2020 отменен из-за коронавируса

В Венгрии продлен запрет на массовые мероприятия почти до конца лета

Продолжают отменяться масштабные международные события, культурные мероприятия, фестивали. Вслед за отменой музыкального фестиваля Atlas Weekend, который состоится в 2021 году, отменен ежегодный фестиваль музыки Sziget Festival 2020 из-за продолжения запрета на масштабные мероприятия в Венгрии до 15 августа 2020 года.

Фестиваль Sziget 2020 отменен Фото: instagram.com/szigetofficial

"Sziget всегда был особенным благодаря атмосфере, которую вы, наши сигетцы, создаёте, и мы опустошены от того, что не сможем увидеть вас на Острове Свободы этим летом. Желание разделить с вами незабываемую неделю – то, что ведёт нас вперед в течение всего года, и, хотя вся наша команда очень тяжело работает над подготовкой фестиваля, вашему Sziget-приключению теперь придётся подождать до 2021 года. Хотя нам и трудно говорить об этом, мы считаем, что это решение лучше всего служит безопасности всех вас и каждого, кто работает на нашем фестивале. Мы хотели бы попросить вас о терпении, пока мы работаем с нашими билетными партнёрами над инструкциями для тех, кто купил билеты", – заявили организаторы фестиваля Sziget.

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Организаторы отметили, что с нетерпением ждут всех в следующем году, а также сообщат о решении вопроса для тех, кто уже успел купить билеты.

"Хотя в этом году мы не можем праздновать вместе лично, мы всегда будем здесь для вас и знаем, что сила нашего сообщества поможет нам! Мы с нетерпением ждём увидеть вас в следующем году на Острове Свободы!", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось об отмене кинофестиваля в Карловых Варах, а также перенесении даты проведения Каннского кинофестиваля.

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