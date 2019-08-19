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Филипп Ильенко уходит с поста главы Госкино

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
Филипп Ильенко
Филипп Ильенко
Фото: facebook.com/odesaiff

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко покидает свою должность.  Соответствующее видеообращение он опубликовал на своем канале в YouTube.

Смотрите видео о том, что в Госкино подсчитали, какую сумму собрали в прокате отечественные картины:

"Я не хочу превращать в борьбу за это кресло в сложнопостановочный экшн. Это точно не принесет пользы индустрии, поэтому сегодня я написал премьер-министру заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести открытый конкурс и назначить нового руководителя", – отметил Ильенко.

Глава Госкино отметил, что пять лет его работы на этой должности были драматическими и интересными, а еще он поблагодарил коллектив Госкино, друзей, которые были рядом с ним все свое время. Также Филипп Ильенко поблагодарил и своих врагов и хейтеров, которые, по его словам, заставляли все время быть сильным.

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"В Украине руководящая должность на госслужбе – это скорее проклятие, чем вознаграждение. Все меньше людей хочет идти сюда работать. Поэтому своему заместителю я хочу пожелать мудрости. Надеюсь вы сохраните все наши достижения", – отметил Ильенко.

Напомним, ранее в интервью "Сегодня" министр культуры Украины Евгений Нищук рассказал о съемках в фильме "Тайный дневник Симона Петлюры" и о будущем украинского кино.

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