Фильм "Домой" претендует на "Оскар" от Украины

Украинский Оскаровский комитет закончил прием заявок

Кадр из фильма "Домой" Фото: Facebook

Украинский фильм режиссера Наримана Алиева "Домой", который получил гран-при на ОМКФ 2019, будет претендовать на премию "Оскар" в этом году. Украинский Оскаровский комитет закончил прием заявок.

Смотрите видео, как прошла церемония награждения "Оскар":

Как оказалось, на выдвижение от Украины в категории "Международный полнометражный фильм" претендует только один фильм – "Домой" (Evge) Наримана Алиева. Об этом сообщается на официальной странице комитета в Facebook.

Окончательное заседание по данному вопросу состоится 23 августа.

Отметим, что в прошлом году претендентов на выдвижение было шесть: помимо "Донбасса" Сергея Лозницы, на который в результате сделал ставку Украинский Оскаровский комитет, в список входили "Брама" Владимира Тихого, "Когда падают деревья" Марыси Никитюк, "Вулкан" Романа Бондарчука, "Миф" Леонида Кантера и "Киборги" Ахтема Сеитаблаева.

Напомним, фильм "Домой" (EVGE) режиссера Наримана Алиева, который показали на Каннском кинофестивале в 2019 году, получил награду Международного кинофестиваля в Бухаресте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram