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Фильм "Домой" выходит в прокат": ТОП-10 фактов об украинской картине

В главной роли снялся украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев

Кадр из фильма "Домой" Фото: facebook.com/filmhomeward

В широкий прокат выходит украинский фильм режиссера Наримана Алиева "Додому" ("Домой"), который попал в лонг-лист премии "Оскар". В картине снялся известный актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

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В преддверии премьеры предлагаем ТОП-10 интересных фактов о фильме "Додому".

1. Нариману Алиеву 26 лет. Фильм "Домой" – его полнометражный дебют

Работа над фильмом началась, когда Нариману было 25 лет.

"Для украинского кино эта лента сродни "Возвращения" Андрея Звягинцева в России. Участвуя во многих международных фестивалях, Нариман Алиев представляет Украину как страну, где есть молодые авторы и новые явления", – отметил генеральный директор "Артхаус Трафик" Денис Иванов.

Нариман Алиев Фото: facebook.com/odesaiff

2. Сценарий для фильма "Домой" создавался 2 года

Первые 9 месяцев Нариман Алиев работал над ним один, а потом пригласил к сотрудничеству сценаристку и режиссера Марысю Никитюк.

"Я согласилась, потому что, во-первых, меня заинтересовал предыдущий тритмент сценария, который Нариман показал мне. А Наримана заинтересовали мои комментарии к нему – так мы решили, что подходим друг другу для сотворчества. Во-вторых, мне нравились его предыдущие короткометражные работы. Благодаря им я приблизительно понимала не только, какой сценарий фильма мы пишем, но и то, каким фильм должен получиться в итоге", – отметила Марыся.

По словам сценаристки, в процессе работы не было конфликтов. "Нариман один из немногих авторов, с которым у меня получилось очень плодотворное сотрудничество. Конечно, у нас были моменты несогласия, когда мы друг друга убеждали относительно драматургии, сцен, поворотных моментов. Но именно в таких обсуждениях и разных взглядах у нас рождалось третье качество, которое обычно было лучше и интереснее", – поделилась Марыся Никитюк.

3. Для 29-летнего оператора Антона Фурсы это дебют в полнометражном кино

Однако он успел проявить себя в рекламе и музыкальной индустрии: Антон снимал ролики для брендов Volkswagen, Renault, McDonalds, Garnier, а также клипы для Ивана Дорна, Джамалы и Луны.

В "Домой" критики Hollywood Reporter отметили "живость и раскованность" Фурсы. Также операторскую работу в фильме высоко оценили Screen Daily, отметив, что Антон с помощью своей камеры сумел "подчеркнуть важность родины для Мустафы".

4. В фильме нет музыкального сопровождения

Действие фильма происходит вокруг семьи, у которой погиб близкий человек. В мусульманских традициях во время траура музыка находится под запретом. С помощью этого приема Нариман Алиев не только хотел достичь эффекта камерности, но и задавался целью "сохранить некую аутентичность атмосферы".

5. Ахтем Сеитаблаев изначально был приглашен на второстепенную роль. Но после прочтения сценария захотел пройти кастинг на главную роль Мустафы

Актер рассказал, почему он принял такое решение: "Во-первых, потому, что над сценарием работали Марыся Никитюк и Нариман Алиев. Я внимательно наблюдаю за их творчеством, поэтому мне было интересно, что эти двое молодых людей создали вместе. Я прочел сценарий и решил попробоваться на роль отца. "Домой" – это, с одной стороны, локальная история патриархальной татарской семьи, которая в то же время является глобальной и будет понятна каждому человеку в любой точке мира.

Ахтем признался, что сюжет фильма напомнил ему отношения с его собственным отцом. "И потому, что это крымские татары, и потому, что это возвращение к себе, к отношениям между родными людьми и возвращение не только в географическую точку под названием "Крым", но и к тем фундаментальным ценностям, которые объединяют нас как людей", – добавил Сеитаблаев.

Ахтем Сеитаблаев Фото: facebook.com/festivaldecannes

6. Ремзи Билялов, сыгравший сына Алима, – непрофессиональный актер

Это двоюродный брат Наримана Алиева. Ремзи 21 год, у него есть собственный бизнес в Крыму и он совершенно не интересуется кинематографом.

По словам Наримана, сниматься Ремзи было довольно сложно, но он не боялся камеры. До "Домой" парень сыграл со своим старшим братом Февзи в коротком метре Алиева SENSIZ ("Без тебя"), который в 2016 году номинировали на Хрустального медведя Берлинского кинофестиваля.

Кадр из фильма "Домой" Фото: Facebook

7. Благодаря "Домой" крымскотатарская речь впервые прозвучала с экранов Каннского кинофестиваля

Фильм почти полностью снят на крымскотатарском языке. Он звучит не только в виде диалогов главных героев, но и раскрывает тему крымских татар в современной Украине.

По словам Дениса Иванова, в этом проявляется еще одна важная миссия этой ленты. "Мне кажется, "Домой" – это картина, которая способна изменить прежде всего наше ментальное пространство. Мы сможем посмотреть на Украину с точки зрения крымского татарина, у которого отобрали родину", – говорит генеральный директор "Артхаус Трафик".

8. Идея фильма принадлежит другу и коллеге Алиева – Новрузу Хикмету

На съемочной площадке Новруз был вторым режиссером.

9. Цвета одежды главных героев фильма подобраны согласно Корану

Это заслуга художницы по костюмам Аси Сутягиной. Вот как она объясняет цветовую гамму гардероба персонажей "Домой": "Первым основным цветом в исламской символике считается белый – как символ святости и достоинства. В ритуальной церемонии он является не трагическим, а благостным символом траура. Второй основной цвет – желтый как символ Света, Солнца, Золота, Нетления, Радости. Третий – красный, причастный к Свету. В отличие от библейской символики, где красный символизировал жестокость и греховность, в исламе это положительный символ: Солнце, Огонь и Кровь как признак жизни, красоты и сильных эмоций. Зеленый – это главный цвет мусульманского Рая. В этом цвете соединяются и земное, и небесное начала. Голубой – традиционный цвет тюркских народов, символизирующий чистое небо и свободу".

Кадр из фильма "Домой" Фото: YouTube

10. Фильм снимали 18 дней

"В съемочном процессе всегда не хватает то времени, то денег, – рассказал Нариман Алиев. – Но нам снять весь материал в такой короткий срок позволили хорошее планирование, правильное расписание, готовность и компетентность всех участников команды. Кино – это экстремальный вид творчества, потому что есть много факторов, которые не дают возможности держать все под контролем, так что все может сорваться в любой момент. Во время съемок режиссер постоянно принимает решения, которыми будет руководствоваться вся съемочная группа. От этих решений зависит успех проекта. Если вы боитесь серьезных и быстрых решений, никакого фильма не получится".

Напомним, фильм Наримана Алиева "Домой" номинирован и на премию "Золотой глобус". Кинолента будет бороться в номинации "Лучший иноязычный фильм"

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