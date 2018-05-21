Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы удостоился премии в Каннах

Фильм получил награду за лучшую режиссуру в конкурсной программе "Особый взгляд"

Фильм "Донбасс". Фото: @beafiorentino Twitter

Главный приз Каннского кинофестиваля получил японский фильм "Магазинные воришки", а вот премии за лучшую режиссуру в конкурсной программе "Особый взгляд" удостоился фильм "Донбасс" Сергея Лозницы. Об этом сообщает "Артхаус Трафік".

Стоит отметить, что жюри, возглавляемое Бенисио дель Торо, присудило премию "Особый взгляд" и шведскому фильму "Граница" Али Аббаси.

Лента "Донбасс" создавалась в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Кинокартина стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино. Съемки проходили этой зимой в Кривом Роге. Выход фильма "Донбасс" в украинский прокат запланирован на 2018-й год.

Мировая премьера "Донбасса" состоялась 9 мая. Представляя свой фильм в Каннах, Сергей Лозница поблагодарил свой "любимый кинофестиваль за возможность поделиться этой историей с международной аудиторией".

Напомним, одним из победителей конкурсной программы "Неделя критики" на Каннском кинофестивале стал фильм "Женщина на войне", созданный в копродукции Исландии, Франции и Украины.

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