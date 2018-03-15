Фильм "Киборги" показали в Конгрессе США

Отечественный фильм "Киборги" – один из лучших фильмов 2017 года, который обязательно нужно посмотреть. Кинолента была представлена в американском Конгрессе, пишет Укринформ.

"Конечно, я волнуюсь, как когда-то волновался перед премьерой фильма в Украине, потому что это первый показ в Соединенных Штатах Америки и в таком знаковом месте как Конгресс США", – отметил режиссер Ахтем Сеитаблаев.

По его словам, 14 марта – это День украинского добровольца, что также является символичным и важным для премьеры этого фильма в США.

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"Наша цель – рассказать о том, что там, в Украине, живут такие же люди, которые хотят таких же фундаментальных человеческих ценностей, к чему стремятся люди по всему миру – верховенства права, собственного достоинства, свободы, попытки построить такую страну, где будут мечтать жить наши дети", – рассказал Сеитаблаев.

Он подчеркнул, что своей работой хотел рассказать о том, что мир сейчас является свидетелем "рождения новой украинской нации".

Напомним, в Украине на широкие экраны вышел отечественный мультфильм "Украденная принцесса: Руслан и Людмила". Мультфильм за несколько дней проката собрал более 21 миллиона гривен.