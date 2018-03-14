Фильм "Коллекционер" назван самым страшным фильмом

Сегодня, 16:35

В основу фильма положена история о воре, который забрался в дом маньяка

Кадр из фильма &quot;Коллекционер&quot;
Кадр из фильма "Коллекционер"

Недавно издание NME назвало фильм "Уиджи: Проклятие Вероники" Пако Пласа самым страшным ужастиком в истории. Теперь портал BuzzFeed составил свой рейтинг самых страшных хорроров всех времен.

Лидером рейтинга оказалась картина "Коллекционер" режиссера Маркуса Данстэна. В основу фильма положена история о воре, который забрался в загородный дом. В этом доме хозяйничает маньяк в маске.

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На второй строчке лента "Женщина в черном" с Дэниелом Рэдклиффом в главной роли. Действие разворачивается в конце XIX века. По сюжету, молодой юрист встречает призрак женщины, которые обитает в старинном поместье.

Замыкает тройку лидеров фильм "Зеркала", который является ремейком южнокорейского фильма ужасов Зазеркалье.  В первую десятку также вошли "Кладбище домашних животных", "Взаперти", "Полтергейст", "Мгла", "Хеллоуин", "Проклятие" и "Незнакомцы". Полный перечень включает 38 фильмов.

Напомним, мы составляли список ужастиков, которые можно посмотреть на Хэллоуин и не только.
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