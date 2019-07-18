Фильм-контузия: обзор картины "Дылда"

Фильм о двух подругах, которые пытаются наладить свою жизнь после войны

Кадр из фильма "Дылда" Фото: YouTube

Еще один день Одесского международной кинофестиваля, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", прошел энергично, с познавательными встречами и глубокими фильмами. На 6-й день ОМКФ 2019 состоялся показ фильма "Дылда". Картина получила приз на Каннском кинофестивале за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд".

Смотрите видео о том, что на ОМКФ 2019 также презентовали сериал "Маркус":

Мы сделали небольшой обзор фильма "Дылда" режиссера Кантемира Балагова. Картина полна крайностей, перецветового фона, но в ней есть живая настоящая история, которая не оставляет равнодушным.

"Дылда": о чем фильм

В первую очередь, стоит отметить, что отчасти сценарий писался по книге белорусской писательницы и обладательницы Нобелевской премии Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". Писательница длительное время собирала рассказы женщин о Второй мировой войне. И, как оказалось, женщины делали далеко не женскую работу во время войны, о чем не принято было говорить. Для фильма, конечно, была взята малая часть – возможно даже, прототипы, ситуации, но не все.

Кадр из фильма "Дылда" Фото: YouTube

По сюжету, две девушки – фронтовые подруги, зенитчицы, пытаются вернуться к нормальной мирной жизни в послевоенном Ленинграде. Однако, душевные и физические раны не дают забыть войну, навсегда оставляя их с этим послевоенным опустошением в таком же полуразрушенном городе.

"Прости, что война..."

Так сказал своей жене полностью парализованный солдат в госпитале. Он попросил "помочь" ему "встать и побежать"...

Кадр из фильма "Дылда" Фото: YouTube

Сложно описать все те чувства, которые вызвали первые сцены фильма, однако именно они и держат в напряжении весь фильм. Ия, она же Дылда – после ранения и контузии отправлена домой, в Ленинград, работает в госпитале и воспитывает сынишку Пашку. Подруга Маша должна вернуться с фронта и, казалось бы, вот она – нормальная жизнь, живи, работай, учись, строй страну и себя. Но последствия контузии ломают жизни дальше – Дылда выпадает из реальности, "зависает" в ступоре, иногда на несколько часов. В один из таких моментов она становится виновницей смерти Пашки... Казалось бы, что дальше может быть, зритель в напряжении... А Пашка оказывается сыном подруги Маши, которая как раз вернулась с фронта, которая после множественных ранений – уже бесплодна.

"Я ребеночка хочу. А ты мне нового родишь..."

Вот так просто, не церемонясь Маша решает, что у нее будет ребенок и любым путем. Скорбеть о погибшем малыше нет времени, сил и здоровья, Маша не верит в чудеса, а подругу, из-за того, что "не уберегла Пашку" заставляет подчиниться ей.

Кадр из фильма "Дылда" Фото: YouTube

"Дылда": актерский состав и феминизм в фильме

Впечатляет? Невольно думаешь: "Неужели такое и правда было?". Наверное. О роли женщин во время войны мало говорили. Только, что они были верными боевыми подругами, мамами, ждущими у ворот, сестрами, пишущими письма, женами, воспитывающими детей. Но не женщинами. Кантемир Балагов сумел, немного угловато и переигранно, но показать эту суть.

Много было и сочного контраста цветов, который, понятное дело, подчеркивал характеры, суть вещей и людей. От кирпичного и горчичного, который символизирует здесь разруху, опустошение, до яркого и сочного зеленого. Этот цвет – надежды и новой жизни.

Кадр из фильма "Дылда" Фото: YouTube

Главные роли в картине исполнили - дебютантка из ВГИКа Василиса Перелыгина и дебютантка из ГИТИСа Виктория Мирошниченко. Ухажера из состоятельной семьи Сашу сыграл Игорь Широков. Кстати, многие в зале отметили, как герой или сам актер похож на нынешнего президента РФ Владимира Путина.

Конечно же, это фильм о послевоенном синдроме, надежде, вере, порой даже навязчивой идее, построить собственную счастливую жизнь из последних сил. Угловатость, порой даже стрилизованность и искусственность сцен портит общую картину. Однако, при всем этом, картина впечатляет.

Напомним, ранее мы сделали обзор фильма "Боль и слава".

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