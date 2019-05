Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" показали в Каннах

Премьеру фильма Квентина Тарантино посетили знаменитости

Премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в Каннах Фото: AFP

Сегодня, в рамках 72-го Каннского кинофестиваля культовый режиссер Квентин Тарантино представил свой девятый фильм "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood). Незадолго до премьеры в сети появился второй трейлер картины, на кадрах которого зрители увидели любимых актеров.

Кто из знаменитостей приехал на Каннский кинофестиваль:

События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. Картина рассказывает историю экс-звезды телевизионных вестернов Рика Далтона и его дублера Клиффа Бута. Действие происходит на фоне кровавых событий, связанных с бандoй Чарльза Мэнсона, и убийства жены режиссера Романа Полански – актрисы Шэрoн Тейт.

Фото: AFP

Главные роли в фильме сыграли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фаннинг. Также в ленте снялись Аль Пачино, Тим Рот, Берт Рейнолдс, Майкл Мэдсен, Майя Турман Хоук, Лина Данэм и Дэмиэн Льюис.

Фото: AFP

Накануне Квентин Тарантино обратился к зрителям с просьбой не спойлерить после просмотра картины в Каннах. А уже по красной дорожке прошлись главные звезды фильма: Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби, Дакота Фаннинг.

Фото: AFP

Оценить фильм первыми смогли Саша Лусс, Эдриен Броуди, Эль Фаннинг, Хлоя Севиньи, Винни Харлоу, Коко Роша, Каролина Куркова, Сара Сампайо с возлюбленным Оливером Рипли и многие другие знаменитости.

Напомним, недавно журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры из нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". На фото представлены главные герои картины в исполнении Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Марго Робби, а также Аль Пачино. Также в сети можно посмотреть и первый трейлер фильма.

