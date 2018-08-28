Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" получил нового актера

Романа Полански сыграет польский актер Рафаль Заверуха

Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Фото: соцсети

Квентин Тарантино наконец нашел актера на роль Романа Поланского в своем фильме "Однажды в Голливуде", пишет The Hollywood Reporter.

Знаменитого режиссера сыграет польский актер Рафаль Заверуха. Кроме того, к актерскому составу проекта присоединились Сидни Свини, известная по ролям в "Рассказе служанки" и "Острых предметах" и Дэнни Стронг, — постановщик байопика о писателе Джероме Сэлинджере "За пропастью во ржи".

Отметим, что действие фильма развернется в Лос-Анджелесе в 1969 году, а главными героями ленты станут бывшая звезда вестерн-шоу Рик Далтон и его дублер и приятель Клифф Бут, которых играют Леонардо Ди Каприо и Бред Питт.

Вместе с ними в ленте снимаются Дакота Фаннинг, Аль Пачино, Курт Рассел, Тим Рот, Берт Рейнолдс, Майкл Мэдсен, Дэмиэн Льюис и Марго Робби. Недавно актриса показала первый снимок в образе своей героини — актрисы и жены Поланского Шэрон Тейт, которая погибла от рук членов банды Чарльза Мэнсона. По сюжету она живет рядом с Риком и Клиффом.

Напомним, в новом фильме Тарантино также появятся дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя Турман Хоук и автор сериала "Девочки" Лина Данэм. Их персонажей зовут Дитя Цветов и Цыганка.

Премьера "Однажды в Голливуде" состоится 26 июля следующего года.