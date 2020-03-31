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Фильм-номинант на премию Золота Дзиґа-2020: что нужно знать о картине "Фокстер и Макс"

Рассказываем интересные факты о картине Анатолия Матешко

Инна Петрова
Сегодня, 10:36

Церемония награждения Четвертой украинской кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). Сегодня.Lifestyle продолжают знакомить вас с фильмами-номинантами на "Премию зрительских симпатий".

Предлагаем вспомнить, как прошла церемония награждения "Золота Дзиґа-2019". В минувшем году за главную награду в номинации "Лучший фильм" боролись сразу пять украинских фильмов.

Фокстер и Макс

  • Фантастический семейный фильм Анатолия Матешко о приключениях мальчика и его друга пса-робота. А начиналось все с того, что творческий, но одинокий школьник Макс нарисовал найденным под мостом баллончиком граффити собаки. Внезапно рисунок ожил в виде пса-наноробота с супервозможностями. И теперь за ними охотится опасный злодей, который не остановится ни перед чем, чтобы присвоить могущественную технологию.

Интересные факты про фильме "Фокстер и Макс":

  • Съемки проходили летом 2017 года на улицах Киева.
  • Для исполнителя главной роли Богдан Козия – это дебют в полнометражном кино.
  • Актеров на роли Макса и Сони выбирали из 500 претендентов.
  • Кроме множества современных гаджетов в фильме использованы настоящие роботы.

Проголосовать за лучший фильм в номинации "Премия зрительских симпатий" Четвертой Национальной премии "Золота Дзиґа-2020" можно здесь.

Ранее мы рассказывали о пяти причинах посмотреть "Мої думки тихі". Не пропустите также лучшие драмы от HBO, которые можно посмотреть дома.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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