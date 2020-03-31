Фильм-номинант на премию Золота Дзиґа-2020: что нужно знать о картине "Фокстер и Макс"
Рассказываем интересные факты о картине Анатолия Матешко
Церемония награждения Четвертой украинской кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). Сегодня.Lifestyle продолжают знакомить вас с фильмами-номинантами на "Премию зрительских симпатий".
Предлагаем вспомнить, как прошла церемония награждения "Золота Дзиґа-2019". В минувшем году за главную награду в номинации "Лучший фильм" боролись сразу пять украинских фильмов.
- Фантастический семейный фильм Анатолия Матешко о приключениях мальчика и его друга пса-робота. А начиналось все с того, что творческий, но одинокий школьник Макс нарисовал найденным под мостом баллончиком граффити собаки. Внезапно рисунок ожил в виде пса-наноробота с супервозможностями. И теперь за ними охотится опасный злодей, который не остановится ни перед чем, чтобы присвоить могущественную технологию.
- Съемки проходили летом 2017 года на улицах Киева.
- Для исполнителя главной роли Богдан Козия – это дебют в полнометражном кино.
- Актеров на роли Макса и Сони выбирали из 500 претендентов.
- Кроме множества современных гаджетов в фильме использованы настоящие роботы.
Проголосовать за лучший фильм в номинации "Премия зрительских симпатий" Четвертой Национальной премии "Золота Дзиґа-2020" можно здесь.
Ранее мы рассказывали о пяти причинах посмотреть "Мої думки тихі". Не пропустите также лучшие драмы от HBO, которые можно посмотреть дома.
Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное