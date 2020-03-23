Фильм-номинант на премию Золота Дзиґа-2020: что нужно знать о киноленте "Заборонений"

Фильм претендует на статуэтку "Золота Дзиґа-2020" в номинации "Премия зрительских симпатий"

Церемония награждения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). Сегодня.Lifestyle продолжают знакомить вам с фильмами-номинантами на "Премию зрительских симпатий".

Биографическая драма Романа Бровко описывает последние годы жизни выдающегося поэта-шестидесятника Василия Стуса, его борьбу с системой, попытки опубликовать последний сборник стихов и загадочную смерть героя Украины в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985 года.

Кадр из фильма "Заборонений" Фото: YouTube

1965. Молодой поэт Василий Стус не может мириться с бесправным положением украинцев в Советском Союзе и бросает вызов тоталитарной системе. Он говорит о том, о чем молчат миллионы. Несмотря на постоянное давление и угрозы, Стус не прекращает борьбу даже в ссылке. Реальная история непокорного поэта, история любви и предательства, человеческого достоинства и подлости.

Изначально проект назывался "Птица души" как последний сборник поэта. Впоследствии название изменили на "Стус", а позже – на "Заборонений". Такое решение приняли в связи с тем, что в фильме представлена не только биография самого Василия Стуса, а его образ как олицетворение борьбы с режимом.

"Когда возникает вопрос: "Почему именно взялись за экранизацию жизни Стуса?", – то скорее возникает контраргумент: "А почему за прошедшие десятилетия Независимости никто из украинских кинематографистов до сих пор не поднимал эту тему раньше?" Это тот прецедент, когда творчество Стуса изучают в школе, его считают одним из самых выдающихся украинских поэтов ХХ века, но для многих украинцев он оставался неизвестным. Улицы имени Василия Стуса есть в каждом областном центре, а с продвижением на Запад Украины, такая улица есть даже в большинстве районных центров и сел. Это тот нонсенс, когда имя Стуса на слуху у большинства украинцев, но людям мало известно о нем. Большинство диссидентов-шестидесятников считают, что Василий Стус является ярким представителем той эпохи. Как оператор и режиссер я снимал события Оранжевой революции и Революции Достоинства. И люди неоднократно спрашивали меня: "Почему украинские кинематографисты до сих пор не сняли фильм о Стусе?".

Для активной части гражданского общества Стус стал олицетворением борьбы свободных людей против тоталитарной системы. Во время Революции Достоинства, изображение Стуса были на баррикадах рядом с изображениями Шевченко, Франко, Леси Украинки. Значит, фигура Стуса вдохновляет людей отстаивать свои права. Причем, это касается не только украинцев. Мы убедились в этом во время многочисленных показов за рубежом, – рассказал режиссер фильма Роман Бровко. – Я хотел бы заметить, что личность Стуса гораздо шире, поэтому не надо вешать ярлыки. Это человек мирового масштаба, который является символом и примером для всех, кто борется за свои права, свободу слова и свободу выбора. А это уже общечеловеческие ценности. Именно поэтому фильм "Заборонений" представили уже более чем в 30-ти городах на трех континентах".

Кадр из фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба

По словам автора фильма, в основе ленты лежит много интересных и проверенных фактов, которые творческая группа узнавала непосредственно от ближайшего окружения Василия Стуса. При подготовке были записаны интервью с родными Стуса, его друзьями и людьми, которые были свидетелями последних дней жизни Василия Стуса – Левко Лукьяненко и Василий Овсиенко. Были даже моменты, когда режиссер останавливал съемки и звонил тем, кто обладает проверенным фактажом, чтобы посоветоваться, как достоверно воспроизвести различные события.

"Не обошлось и без курьезов. Однажды, у нас не хватало фактов, чтобы достоверно воспроизвести события в сцене, когда Стус участвовал в республиканском семинаре литераторов. В той сцене мы руководствовались реальными фактами, но и позволили себе определенные домыслы. Впоследствии, во время допремьерных показов на западной Украине после просмотра фильма один из диссидентов рассказал, что присутствовал на том событии, и все показанное на экране именно так происходило на самом деле. Тогда даже мы были очень впечатлены и приятно удивлены, потому что наша сцена была определенным художественным моделированием событий, а оказалось правдой. Однако, были и отрицательные курьезы. Ни один фильм не обходится без критики, так же было и в нашем случае. Но было смешно, чуть ли не до слез, когда поставили под сомнение сцены, воспроизведенные по словам Льва Лукьяненко, который находился рядом со Стусом в Пермском лагере и знал некоторые факты абсолютно достоверно", – поделился режиссер.

Кадр из фильма "Заборонений" Фото: пресс-служба

"Для меня, как для режиссера, наверное самым ценным является то, что фильм "Заборонений" находится в списке претендентов именно на "Премию зрительских симпатий". Мне кажется, что определенным образом мы получили свои зрительские симпатии уже много раз. Вообще, что такое "зрительские симпатии"? Возможно, это тогда, когда после просмотра фильма, родная сестра Василия Стуса Мария со слезами на глазах говорит: "Вы показали моего брата, как будто лично знали его. Василий – такой, каким был в жизни". Может зрительские симпатии – это когда на сеанс фильма приходят авторитетные люди, а среди них и президент страны, а затем рекомендуют этот фильм другим. Может зрительские симпатии – это когда узнаешь, что священники призвали свою паству сходить посмотреть "Забороненого", потому что это кино вдохновляет и воспитывает. А возможно, это тогда, когда сотни тысяч людей захотели взять сборник стихов Василия Стуса, чтобы узнать его творчество. Наверное, это и есть приз зрительских симпатий, потому что его трудно материализовать в виде награды", – добавил Роман Бровко.

Интересные факты о фильме "Заборонений"

На этапе подготовки к съемкам фильма сценаристы брали интервью у еще живых свидетелей событий, в частности Ивана Драча, Левко Лукьяненко, Маргариты Довгань и других. Съемки стартовали в конце апреля 2018 года на Крещатике в Киеве, а затем проводились в колонии строгого режима в Березани. На роль Василия Стуса претендовало около 50 актеров. Режиссер Роман Бровко стремился изобразить Василия Стуса не героем, а обычным человеком – отцом, мужем, другом. Фильм занял шестое место по количеству зрителей среди 25-ти национальных фильмов, вышедших в 2019-м (восьмое место по объемам кассовых сборов). По показателям кассовых сборов и количеству зрителей, это самая результативная украинская биографическая драма с 1991 года и до сих пор.

Напомним, Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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