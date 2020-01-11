Фильм "Ножи наголо" с Дэниелом Крейгом получил продолжение

Второй фильм будет снова сосредоточен на персонаже Дэниела Крейга

"Ножи наголо" Фото: YouTube

У детективного фильма "Ножи наголо" с Дэниелом Крейгом, который недавно вышел на широкие экраны, будет продолжение. Об этом The Hollywood Reporter рассказал режиссер картины Райан Джонсон.

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По словам режиссера, второй фильм будет снова сосредоточен на персонаже Дэниела Крейга, а сами постановщик и студия Lionsgate намерены сделать франшизу.

Продюсер Рэм Бергман также подтвердил желание продолжить историю сыщика Бенуа Блана и сказал, что Крейг готов снова сняться в главной роли.

Отметим, что детектив "Ножи наголо" собрал в мировом прокате около 250 млн долларов. Лента рассказывает об убийстве писателя Харлана Тромби на вечеринке по случаю его 85-летия. Под подозрение попадают все члены семьи Харлана. Расследовать дело берется дотошный детектив Бенуа Блан (Дэниел Крейг).

Напомним, полнометражный фильм "Аббатство Даунтон" по мотивам одноименного сериала получил колоссальный успех в прокате. Поэтому создатели картины уже решили продлить его на вторую часть.

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