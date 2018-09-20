Фильм о Джеймсе Бонде спасен: назван новый режиссер

Стали известны подробности нового фильма об агенте 007

Дэниел Крэйг. Кадр из фильма о Джеймсе Бонде

Недавно поклонников "бондианы" поразила новость о том, что Дэнни Бойл ("На игле" и "Миллионера из трущоб") покинул режиссерское кресло юбилейного фильма о Джеймсе Бонде из-за творческих разногласий с продюсерами.

Впрочем, в состоянии невесомости фильм пробыл недолго – новым режиссером следующей части "бондианы" стал Кэри Фукунага, известный по сериалу "Настоящий детектив", пишет DigitalSpy.

Более того, стали известны подробности нового фильма об агенте 007. Съемки ленты стартуют в марте будущего года. В настоящее время название ленты держится в секрете. Ее выход на широкий экран состоится 14 февраля 2020 года.

Напомним, в новом фильме про Джеймса Бонда главную роль снова исполнит 50-летний Крейг. Знаменитого агента 007 уже в пятый раз сыграет Крейг.

Кстати, в Великобритании выбирают, кто должен заменить актера в роли Джеймса Бонда. Результаты оказались совершенно неожиданными. Сеть британских кинотеатров ODEON решила провести опрос среди зрителей, чтобы выяснить, кого же сами зрители считают идеальным кандидатом на роль Джеймса Бонда после ухода Дэниела Крейга.