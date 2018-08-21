Фильм о Джеймсе Бонде под угрозой: Дэнни Бойл покинул режиссерское кресло

Режиссер решил покинуть проект из-за творческих разногласий с продюсерами

Дэнни Бойл. Фото: Getty

Недавно стало известно имя актера, который должен сыграть Джеймса Бонда в юбилейном фильме об агенте 007. А теперь поклонников "бондианы" поразила новость о том, что Дэнни Бойл ("На игле" и "Миллионера из трущоб") покинул режиссерское кресло юбилейного фильма о Джеймсе Бонде из-за творческих разногласий с продюсерами.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт "бондианы", Дэнни Бойл не сошелся во взглядах с "творческой командой" фильма, составляют которую Барбара Брокколи, Майкл Г. Уилсон и Дэниел Крэйг.

Что именно они не поделили, останется, разумеется, за кадром, но теперь сценарий, скорее всего, будет переработан – и есть вероятность, что премьеру "Бонда 25" в связи с переписыванием сценария и поисками нового режиссера перенесут с 25 октября 2019 на более поздний срок.

Напомним, в Великобритании выбирают, кто должен заменить актера в роли Джеймса Бонда. Результаты оказались совершенно неожиданными.

Ранее актер Пирс Броснан рассказал, кого он хотел бы видеть в роли агента 007 после ухода Дэниела Крэйга. В одном из интервью актер признался, что Том Харди отлично подходит на роль агента разведки.