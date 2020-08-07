Фильм о жизни мальчика на Донбассе номинирован на американскую премию "Эмми"

Кинолента о столкновении войны и детства продолжает привлекать внимание мировой киноиндустрии

Документальный фильм о жизни мальчика на Донбассе "Отдаленный лай собак" (The Distant Barking of Dogs) номинирован на американскую телевизионную премию "Эмми" в категории "Выдающийся документальный фильм о современных событиях". Ранее кинолента победила на международном кинофестивале в Швеции, а также выиграл премию Peabody Awards. Теперь фильм будет бороться за одну из самых престижных наград наряду с проектами HBO, PBS, CNN, Netflix и других компаний. Этой новостью поделился ассистент режиссера фильма Азад Сафаров в Facebook.

Фильм "Отдаленный лай собак" – работа датского режиссера Саймона Леренга Вилмонта. Главный герой документальной ленты – 10-летний мальчик, который живет со своей бабушкой рядом с линией фронта на Донбассе.

Документальная картина снята в копродукции Дании, Финляндии, Швеции и Украины.

"Отдаленный лай собак" номинирован на "Эмми" Фото: kino-teatr.ua

Имена победителей "Эмми"-2020 будут объявлены 20 и 21 сентября.

Ранее мы поделились списком номинантов на премию "Эмми-2020", среди которых сериалы "Хранители" и "Удивительная миссис Мейзел" стали рекордсменами по количеству номинаций.

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