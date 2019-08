Фильм-открытка из прошлого: обзор картины "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино

Главные роли исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

В Киеве прогремел допремьерный показ фильма талантливого режиссера "Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Звезды шоу-бизнеса, актеры, телеведущие и просто поклонников творчества Тарантино пришли посмотреть фильм в один из столичных кинотеатров.

О чем же новое творение Квентина, кто сыграл в фильме и чем запомнится – читайте в обзоре "Сегодня".

"Однажды в Голливуде": сюжет фильма

Так, как режиссер этого фильма Квентин Тарантино, то обычной эта история не могла быть. Здесь переплетаются выдуманные и реальные персонажи, придуманные события и настоящие. Как оказалось, финал ленты стал тоже переплетением фантазии автора на тему: "Как бы могло быть, если бы...".

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

Так вот, действия фильма происходят в конце 60-х годов прошлого века, заката "золотого века Голливуда". В центре сюжета актер Рик Долтон и его дублер Клифф Бут. Мы окунемся в атмосферу 60-х годов прошлого века, заката "золотого века Голливуда". Парочке необходимо примириться вместе с ситуацией в кинематографе, если они хотят оставаться на плаву. В это время в Голливуде происходит череда странных событий, в том числе реальных.

Сценарий и драматургия

Ярым поклонникам творчества Тарантино будет скучно, тем же, кто любит "умеренный мордобой" – очень даже. Хотя в фильме много "тарантиновских" фишек – шпион с огнеметом, перестрелки, жесткая драка с кровью – все же это "лайт-версия".

Кадр из фильма "Однажды в Голливуде" Фото: YouTube

От Квентина Тарантино, казалось бы, стоит ожидать чего угодно: крови, безумия, гиперболизации. Однако на этот раз все было в меру, как алкоголя в коктейле, который опьянил еще на первых глотках. Тарантино показал многослойный Голливуд в конце 60-х – скрупулезно, порой до безумия и истерии. Здесь были брошены на формирование сказочно-глянцевой атмосферы Лос-Анджелеса – своеобразной туристической открытки из прошлого. Конечно, стоит отметить, что фильм частично основан на реальных событиях, которые произошли 9 августа 1969 года.

В этот день группа хиппи из "семьи" Чарли Мэнсона убили жену Романа Полански Шерон Тейт и трех ее друзей. Но история в фильме не грустная, здесь уместны юмор и дерзкая сатира. Тем более, что в течение двух часов режиссер плавно подводит нас к трагическим минутам, а финал вышел совершенно непредсказуемый"

Актерский состав и впечатления от фильма

В картине собралось целое созвездие актеров: Аль Пачино, Люк Перри (сыграл накануне смерти), Дакота Фэннинг, Курт Рассел, Тим Рот, Берт Рейнолдс, Майкл Мэдсен, Майя Турман Хоук, Лина Данэм и Дэмиэн Льюис. Но главные роли в картине исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

По поводу игры актеров не главных ролей – они отлично создали антураж вокруг истории, отыграли эпоху, так сказать, где много курят, матерятся, носят очки даже ночью и слушают радио на полную! Ничего не напоминает?! Что касается игры Лео и Брэда – об этом можно говорить вечно. История взаимоотношений их героев Тарантино подает как настоящую дружбу с самоотдачей. Мне же это напомнило ситуацию, когда у красивой девушки обязательно есть самая близкая некрасивая подруга. Рядом с некрасивой подругой первая самоутверждается.

Оба героя – эгоистичны, которые барахтаются за свое место под солнцем, только Рику нужно больше и больше, а вот Клифф довольствуется тем, что дают. Он на "кухню" киноиндустрии смотрит с насмешкой, сквозь пальцы, но мириться с положением. Он понимает всю абсурдность и выпендрежность многих звезд, поэтому соглашается на дуэль с самим Брюсом Ли! Теперь понятно, почему дочь Ли обиделась на Тарантино...

Марго Робби в картине сделала ровно, что требовалось – показать юное и наивное создание, которое радуется жизни перед бойней. Ее персонаж гармонично вписывается в историю, эпоху, трагизм.

Наверное, это самый личный, если можно так сказать, фильм Квентина Тарантино. Это ода к фильмам 60-х, стилю и музыке. Тут звучит музыка, выпущенная до 69-го года. "Mrs. Robinson" Саймона и Гарфанкеля, кавер на "California Dreamin'" The Mamas & the Papas, ранние Deep Purple, много Пола Ривера и The Raiders – вот это стало своего рода машиной времени для многих. Однако, Тарантино делает экскурсию не только по Лос-Анджелесу конца 60-х, но проводит нас по своей фильмографии (Кино в кино уже было в "Бесславных ублюдках", герои работают в жанре вестерна, как предыдущие его работы "Джанго освобожденный" и "Омерзительная восьмерка", сцены в аэропорту – как начало "Джеки Браун").

"Однажды в Голливуде" Фото: instagram.com/onceinhollywood

Это не просто фильм-открытка из прошлого, но и утешение, ведь в Лос-Анджелесе 1969 года все просто и понятно, как и само детство. Да, кино детства Тарантино пахнет попкорном и показывается в маленьких кинотеатрах. Это тоже он хотел показать. Кино его детства ассоциируется с Шэрон Тейт.

Пусть "Однажды в Голливуде" – не самая лучшая работа Квентина Тарантино, но, наверное, самая человечная.

