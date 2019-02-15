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Фильм "Приключения Паддингтона" станет мультсериалом

Любимый медвежонок расскажет о своей жизни

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:17
Кадр из фильма "Приключения Паддингтона 2"
Кадр из фильма "Приключения Паддингтона 2"

Ранее стало известно,что дилогия "Приключения Паддингтона" получит третью часть. Но теперь появилась еще одна радостная новость - творение StudioСanal на основе книг британского писателя Майкла Бонда, скоро станет анимационным сериалом, запланированным к показу на детском канале Nickelodeon, сообщает BBC.

Также известно, что мишка снова заговорит голосом Бена Уишоу. Отмечается, что сериал будет ориентирован на дошкольников и расскажет о юных годах Паддингтона.

Также предполагается, что в каждой серии Паддингтон будет писать близкой родственнице о событиях своей жизни и о том, чему он успел научиться. Кроме того, для создания мультфильма была выбрана трехмерная компьютерная анимация.

Продюсером проекта станет Дэвид Хейман, участвовавший в этом качестве в двух фильмах о Паддингтоне.

Напомним, продолжение трогательной семейной комедии о приключениях медвежонка Паддингтона в Лондоне собрало на Rotten Tomatoes наибольшее количество положительных рецензий. В то же время, фильм не заработал ни одного негативного отзыва.

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фильм Приключения Паддингтона 2 мультсериал
Источник: Сегодня
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