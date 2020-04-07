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Фильм-призер Венецианского кинофестиваля "Атлантида" представляет украинский постер

Прокат драмы Валентина Васяновича в Украине запланирован на 5 ноября 2020 года

Марина Попович
Сегодня, 09:15

Фильм-призер Венецианского кинофестиваля "Атлантида" представляет украинский постер. Прокат драмы Валентина Васяновича в Украине запланирован на 5 ноября 2020 года.

События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь.

Мировая премьера "Атлантиды" состоялась в рамках официальной конкурсной программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля, где лента получила историческую победу – ее отметили как лучший фильм секции. Фильм также был представлен в программе Contemporary World Cinema Международного кинофестиваля в Торонто. Среди фестивальных достижений "Атлантиды" – Гран-при международных кинофестивалей Les Arcs Film Festival (Франция), Tromsø International Film Festival (Норвегия) и "Листапад" (Беларусь), специальный приз жюри международного кинофестиваля в Токио (Япония), премия за лучшую операторскую работу на международном кинофестивале в Севилье (Испания).

Гран-при 26-го Минского международного кинофестиваля получил украинский фильм "Атлантида" – видео:

Все роли в картине сыграли непрофессиональные актеры; исполнители главных ролей – бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда помощи армии "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Как и в предыдущих проектах, Валентин Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. Продюсерами ленты выступают Владимир Яценко ("Домой", "Дикое поле") и Ия Мыслицкая ("Племя", "Сумерки"), международным продвижением занимается бельгийская компания Best Friend Forever. Производство ленты осуществила "Студия Пушка фильм". Кинопроект драмы стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку.

Валентин Васянович – режиссер, оператор и продюсер, призер фестивалей в Клермон-Ферране, Торонто и Нанси. Выступил сопродюсером и оператором-постановщиком одного из самых успешных украинских фильмов времен независимости – "Племени" Мирослава Слабошпицкого. В 2017 году его драма "Уровень черного" была отобрана в качестве национального кандидата на премию "Оскар" в категории лучший международный фильм.

Украинский прокат драмы Валентина Васяновича запланирован на 5 ноября 2020 года. Прокатчиком ленты выступает кинокомпания Arthouse Traffic.

Напомним, ранее мы писали, что телеканал "Украина" покажет премьеру фильма "Дочки" с Ольгой Арнтгольц.

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