Фильм с Кевином Спейси побил антирекорд проката в США

Секс-скандал повлиял на карьеру Кевина Спейси

Постер к фильму "Клуб молодых миллиардеров"

В США на большие экраны вышел новый фильм "Клуб молодых миллиардеров" с Кевином Спейси в главной роли (роль махинатора с Уолл-стрит).

В американский кинопрокат лента вышла всего на 10 экранах по всей стране. В кинотеатре его можно увидеть, в частности, в Новом Орлеане, Финикс, Майами и Сарасоте.

Как пишет издание The Hollywood Reporter, за первый день проката фильм собрал всего 126 долларов США. Большую часть этой суммы – 45 долларов заплатили зрители в городе Миддлтаун, штат Коннектикут.

По прогнозам издания, фильм может не собрать за первые выходные американского проката даже тысячи долларов и станет самым провальным за всю карьеру Кевина Спейси.

В фильме, основанном на реальных событиях, сыграла команда молодых и перспективных голливудских актеров: Ансель Елгорт, Тэрон Эджертон, Джереми Ирвин и Эмма Робертс.

Съемки фильма закончились в январе 2016-го, почти за два года до того, как Спейси обвинили в сексуальных домогательствах. В июне 2018 года американская независимая компания Vertical Entertainment, которая владеет правами на дистрибуцию "Клуб молодых миллиардеров", объявила, что все-таки выпустит фильм в США – но в ограниченный прокат.

Напомним, ранее сообщалось, что сериал "Карточный домик" – закрывают, однако, стало известно, что съемки популярного сериала уже возобновлены американской компанией Netflix, однако без главного актера Кевина Спейси, вокруг которого разгорелся секс-скандал.