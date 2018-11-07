Фильм Сергея Лозницы "Донбасс" показали в США

Показы проходят в Лос-Анджелесе

Кадр из фильма "Донбасс"

В Лос-Анджелесе 5 ноября прошел показ фильма "Донбасс" Сергея Лозницы, который попал в лонг-лист премии "Оскар", в присутствии режиссера. Мероприятие состоялось в Американском институте киноискусства (AFI), где в разные годы свои фильмы представляли Аньес Варда, Николас Виндинг Рефн и Леос Каракс.

Отметим, что в рамках оскаровской промо-кампании в Лос-Анджелесе состоится пять показов картины. Первый сеанс для киноакадемиков прошел с аншлагом 4 ноября во кинотеатре NeueHouse.

Фильм Сергея Лозницы состоит из тринадцати коротких сюжетов, которые показывают панораму жизни на оккупированных территориях. В основу сценария легли любительские видеоролики, снятые на Донбассе. Накануне в столице состоялся премьерный показ ленты. Напомним, Украинский Оскаровский комитет решил, что именно драма "Донбасс" будет среди претендентов на премию.

Напомним, премьера фильма состоялась в рамках программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, где он был отмечен премией за режиссуру. В прокат фильм вышел 18 октября.