Фильм "Тайна дома с часами" установил антирекорд в прокате

Фильм заработал в премьерные выходные 26,8 миллиона долларов

Кадр из фильма "Тайна дома часами"

Лидером североамериканского бокс-офиса стало фэнтези с участием Кейт Бланшетт и Джека Блэка "Тайна дома с часами", который только стартует в прокате в Украине. По данным сайта Box Office Mojo, фильм от режиссера "Хостела" Элая Рота заработал в премьерные выходные 26,8 миллиона долларов. И это негусто, как для дорогостоящей сказки, однако, больше, чем собрали другие фильмы.

На второй строчке разместился комедийный детективный триллер "Простая услуга" от режиссера "Шпионки" Пола Фига с участием Блейк Лайвли и Анны Кендрик. Лента, очень понравившаяся критикам, добавила в копилку 10,4 миллиона долларов.

Третье место облюбовал хоррор "Монахиня" (10,2 миллиона долларов). В целом спин-оффу "Заклятия" уже удалось преодолеть отметку в 100 миллионов долларов.

Лидер прошлой недели "Хищник" пережил сильное падение и скатился аж на четвертую позицию (8,7 миллиона). А замкнул пятерку ромком "Безумно богатые азиаты", докинувший в свою успешную кассу еще 6,5 миллиона долларов.

Напомним, картина "Хищник" заработала $24 млн в премьерный уик-энд. Картину уже сейчас можно назвать провальной, поскольку она с бюджетом в $88 млн вышла сразу на 4037 копиях и установила антирекорд американского бокс-офиса как самая слабо стартовавшая картина с количеством кинотеатров более 4 тысяч.