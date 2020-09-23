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Фильм "Темные времена" с Гэри Олдманом оказался в центре скандала. Авторов обвинили в плагиате

Сегодня, 12:40

На создателей фильма, за исключением сценариста, подали в суд

Спустя более, чем два года с момента выхода фильма "Темные времена", за роль в котором Гэри Олдман получил "Оскар", кинолента попала в громкий скандал.

Как сообщает Deadline, кинорежиссер и сценарист телеканала History Channel Бен Каплан подал в суд на создателей фильма "Темные времена", включая Гэри Олдмана и компанию NBCUniversal.

Кадр из фильма "Темные времена"
Кадр из фильма "Темные времена"
Фото: themoviedb.org

Сообщается, что некоторые фрагменты сценария об Уинстоне Черчилле, написанные Беном Капланом, были противоправно использованы в фильме "Темные времена".

"Бен Каплан потратил годы на разработку, написание и доработку сценария о Черчилле. Несколько версий этого сценария были распространены среди представителей киноиндустрии в округе Лос-Анджелес, Калифорния. Представители киноиндустрии поняли, что господин Каплан создал сценарий для фильма об Уинстоне Черчилле и планирует превратить этот сценарий в художественный фильм", – говорится в жалобе, поданной на прошлой неделе в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Бен Каплан требует запрета на фильм, который в итоге собрал 150 миллионов долларов в мировом прокате, а также получить компенсацию, включая часть суммы, которую создатели заработали на фильме.

Примечательно, что Бен Каплан выдвинул обвинения против NBCUniversal Media, киностудии Working Title Film Group, кинокомпании Focus Features и даже агента Гэри Олдмана. Сценариста фильма, Энтони МакКартена, в списке обвиняемых нет.

"Темные времена"
"Темные времена"
Фото: themoviedb.org

Биографическая драма "Темные времена", снятая режиссом Джо Райтом, рассказывает жизни премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля с начала момента его прихода к власти и первых неделях правления. Актерская работа Гэри Олдмана, который перевоплотился в Черчилля, став неузнаваемым, была отмечена рядом наград. В 2018 году фильм "Темные времена" получил шесть номинаций на "Оскар" и победил в двух категориях – "Лучший актёр" и "Лучший грим и причёски".

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