Фильм "Уиджи: Проклятие Вероники" стал самым страшным фильмом ужасов в истории

Подводя итоги 2017 года, американский журнал Rolling Stone составил рейтинг из десяти лучших хорроров 2017 года. Теперь издание NME составило свой рейтинг самых страшных хорроров. Тут первую строчку занимает испанская кинолента "Уиджи: Проклятие Вероники" Пако Пласа. Рейтинг картины на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 100 процентов.

"Уиджи — это доска для спиритических сеансов вызова душ умерших. Ее называют доской Дьявола, потому что общение с загробным миром не обходится для живого человека без последствий", – отмечено в описании фильма.

Также сказано, что доска обладает "страшной властью открывать врата чудовищному злу".

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В основу фильма "Уиджи: Проклятие Вероники" положены реальные исторические события, которые произошли с испанской школьницей в 1991 году. Девочка скончалась после игры с доской уиджи.

Напомним, недавно в сети появился первый тизер фильма "451 градус по Фаренгейту". Теперь же был опубликован трейлер научно-фантастического фильма на основе одноименного романа Рэя Брэдбери. Это уже вторая экранизация романа Брэдбери. Впервые фильм был снят в 1966 году Франсуа Трюффо. Режиссером нынешней киноленты стал Рамин Бахрани, а главные роли в экранизации антиутопии исполнили Майкл Б. Джордан, Майкл Шеннон и София Бутелла.