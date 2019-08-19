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Фильмы-миллиардники: ТОП-10 самых прибыльных фильмов 2019 года

В этот список вошел мультфильм "История игрушек 4"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:22
Кадр из фильма "Король Лев"
Кадр из фильма "Король Лев"
Фото: пресс-служба

К клубу фильмов-миллиардеров присоединился приключенческий мультфильм "История игрушек 4". Картина за 57 дней мирового проката заработала 1,003 млрд долларов и помогла Disney поставить новый рекорд.

Смотрите видео о том, как компания "Disney" пожертвовала полтора миллиона долларов на восстановление популяции львов:

Теперь благодаря "Истории игрушек 4" студия Disney стала первой студией в истории кино, которой удалось выпустить пять фильмов-миллиардеров в один год! А другими такими фильмами являются "Мстители: Завершение" (2,796 млрд), "Король Лев" (1,351 млрд), "Капитан Марвел" (1,128 млрд) и "Аладдин" (1,035 млрд).

В этом списке нет супергеройского блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома" (1,101 млрд). Хотя он и был создан вместе с Marvel Studios, но права на "Человека-паука" принадлежат не Disney, а Sony!

"История игрушек 4" стала 43-м фильмом в истории, которому удалось заработать в мировом прокате более одного миллиарда долларов. 

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Топ-10 самых прибыльных фильмов 2019 года:

  • "Мстители: Финал" — 2,796 млрд долл
  • "Король Лев" — 1,351 млрд долл
  • "Капитан Марвел" — 1,128 млрд долл
  • "Человек-паук: Вдали от дома" — 1,101 млрд долл
  • "Аладдин" — 1,035 млрд долл
  • "История игрушек 4" — 1,003 млрд долл
  • "Блуждающая Земля" — 699,8 млн долл
  • "Как приручить дракона 3: Скрытый мир" — 519,8 млн долл
  • "Покемон детектив Пикачу" — 431,5 млн долл
  • "Алита: Боевой ангел" — 404,8 млн долл

Напомним, фильм студии Disney "Король Лев" признан самым успешным в своем жанре во все времена. Мировые кассовые сборы картины составили 1,33 миллиарда долларов

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