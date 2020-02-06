Фильмы на паузе и спин-оффы "Мандалорца": "Звездные войны" пока будут жить сериалами

Глава Disney подтвердил ближайшие планы на будущее относительно звездной саги

"Мандалорец" Фото: YouTube

В ближайшие несколько лет "Звездные войны" будут жить сериалами, пока в полнометражных релизах взят перерыв. Об этом заявил глава Disney Боб Айгер, сообщает Hypebeast.

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В разговоре с инвесторами он рассказал, что хотя компания уже готовит сериалы о Кассиане Андоре и Оби-Ване Кеноби, она также рассматривает возможность запустить один или несколько спин-оффов "Мандалорца". По словам Айгера, Disney может даже специально ввести новых персонажей, чтобы потом начать рассказывать их историю отдельно.

Судя по заявлению главы Disney, конкретных планов пока нет, однако уже после первого сезона "Мандалорца" у авторов может быть как минимум несколько вариантов того, чью историю рассказать в другом сериале.

Второй сезон "Мандалорца" также наверняка покажет новых персонажей. Его старт, как уже подтвердили в Disney, запланирован на октябрь.

Напомним, в Сети появились неожиданные и неизвестные подробности сценария, написанного Колином Треворроу для девятого эпизода космической саги "Звездные войны".

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