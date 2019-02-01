Фильмы, получившие "Оскар" за всю историю кинопремии

90 фильмов получили статуэтку в главной категории "Лучший фильм"

"Титаник" Фото: YouTube

В этом году пройдет 91-я церемония награждения кинопремии "Оскар" и за статуэтку в главной номинации "Лучший фильм" будут бороться восемь фильмов. Сайт Сегодня.Lifestyle собрал полный список фильмов, которые стали настоящими прорывом в киноиндустрии и получили заветный "Оскар".

Фильмы, которые получили ""Оскар"":

Премию "Оскар" стали вручать с 1929 года, поэтому список фильмов, получивших награду насчитывают на сегодня 90 картин.

1929: "Крылья"

Первый фильм 1927 года, получивший "Оскар" в номинации "Лучший фильм", "Лучшие визуальные эффекты" (Рой Померой).

1930: "Бродвейская мелодия"

Есть еще три фильма с названием "Бродвейская мелодия".

1931: "На Западном фронте без перемен"

Также фильм получил награду в номинациях "Лучший оператор" и "Лучший адаптированный сценарий".

1932: "Симаррон"

Также "Оскар" за лучшую работу художника и лучший сценарий-адаптацию.

1933: "Гранд Отель"

В 2007 году фильм включен в Национальный реестр фильмов США.

1934: "Кавалькада"

Лауреат премии "Оскар" 1933 года в трех номинациях: "Лучший фильм года", "Лучшая режиссура" и "Лучшая работа художника-постановщика".

1935: "Это случилось однажды ночью"

Первый фильм, завоевавший сразу пять "Оскаров" в основных категориях.

1936: "Мятеж на "Баунти"

Последняя кинолента, удостоенная "Оскара" только в самой престижной номинации "Лучший фильм" и ни в какой иной.

1937: "Великий Зигфилд"

Фильм выиграл три премии "Оскар": за лучший фильм, лучшую женскую роль, лучший хореограф.

1938: "Жизнь Эмиля Золя"

Получил еще два "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана и лучший адаптированный сценарий.

1939: "С собой не унесешь"

Обладатель двух премий "Оскар".

1940: "Унесенные ветром"

Фильм получил премию "Оскар" в 8 номинациях.

1941: "Ребекка"

Еще "Оскар" за работу оператора – Джордж Барнс.

1942: "Как зелена была моя долина"

Фильм получил пять премий "Оскар".

1943: "Миссис Минивер"

Семь наград.

1944: "Касабланка"

Три премии "Оскар": за лучший фильм, лучший режиссер и лучший сценарий.

1945: "Идти своим путем"

Обладатель семи премий "Оскар".

1946: "Потерянный уик-энд"

"Оскар" за: лучший фильм, лучший актер, лучший режиссер, лучший киносценарий.

1947: "Лучшие годы нашей жизни"

Семь премий "Оскар": лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий, лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучший монтаж, лучшая музыка, а также почетный "Оскар" и номинация в категории "лучшая запись звука".

1948: "Джентльменское соглашение"

Еще 2 "Оскара": лучший режиссер и лучшая женская роль второго плана.

1949: "Гамлет"

Четыре премии "Оскар".

1950: "Вся королевская рать"

Всего три премии "Оскар"

1951: "Все о Еве"

Шесть премий "Оскар": лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший актер второго плана, лучшие костюмы в черно-белом фильме, лучшая запись звука.

1952: "Американец в Париже"

Получил премию "Оскар" в шести номинациях.

1953: "Величайшее шоу мира"

Многие критики считают киноленту одной из худших, когда-либо получавших премию "Оскар" за лучший фильм года.

1954: "Отныне и во веки веков"

Получила восемь "Оскаров", в том числе основные.

1955: "В порту"

Картина завоевала восемь премий "Оскар".

1956: "Марти"

Еще "Оскар" за: лучший актер, режиссер, сценарист.

1957: "Вокруг света за 80 дней"

Премия "Оскар" за: лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучшую работу оператора (цветные фильмы), лучший монтаж, лучший саундтрек для драматических и комедийных картин.

1958: "Мост через реку Квай"

Семь премий "Оскар".

1959: "Жижи"

Фильм выиграл все девять наград "Оскар", на которые был номинирован!

1960: "Бен-Гур"

А вот это рекорд – картина получила 11 "Оскаров": лучший фильм, актер, лучшая мужская роль второго плана, операторская работа, художник, лучшие художники по костюмам, звук, спецэффекты, монтаж, лучший саундтрек для драматических/комедийных картин.

1961: "Квартира"

"Оскар" за: лучший кинофильм, режиссер, оформление и декорации, оригинальный сценарий, монтаж.

1962: "Вестсайдская история"

10 премий "Оскар": лучший фильм, режиссер, операторская работа, актер второго плана, актриса второго плана, музыка для музыкального фильма, монтаж, декорации, костюмы и звук.

1963: "Лоуренс Аравийский"

Фильм получил "Оскар" за: режиссер, оператор, художник , звук, монтаж и саундтрек.

1964: "Том Джонс"

Лауреат четырех премий "Оскар".

1965: "Моя прекрасная леди"

"Оскар" за лучший фильм, режиссер, актер, художники, оператор, музыка, костюмы и звук.

1966: "Звуки музыки"

Еще "Оскар": лучшая актриса, актриса второго плана, декорации, костюмы, операторская работа.

1967: "Человек на все времена"

Победа еще в пяти номинациях: лучшая мужская роль, режиссер, адаптированный сценарий, работа оператора, работа художника по костюмам.

1968: "Душной южной ночью"

У фильма пять премий "Оскар".

1969: "Оливер!"

Еще "Оскар" в номинациях: лучший режиссер, художник, звук, композитор (мюзикл) и специальная премия за хореографию.

1970: "Полуночный ковбой"

Три премии "Оскар": лучший фильм, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий.

1971: "Паттон"

Семь премий "Оскар": лучший фильм, режиссер, сценарий, актер, монтаж, работа художников и декораторов, звук.

1972: "Французский связной"

Еще "Оскары": лучший режиссер, актер, монтаж, адаптированный сценарий.

1973: "Крестный отец"

Победитель в категориях: лучший фильм, актер, адаптированный сценарий.

1974: "Афера"

Семь премий "Оскар".

1975: "Крестный отец. Часть II"

Фильм стал первым сиквелом, получившим "Оскар" в категории "Лучший фильм".

1976: "Пролетая над гнездом кукушки"

Еще "Оскар": лучшая мужская роль, женская роль, режиссура, адаптированный сценарий.

1977: "Рокки"

Премия "Оскар": лучший фильм года, режиссура, монтаж.

1978: "Энни Холл"

Четыре премии "Оскар": лучший фильм, лучшая женская роль, лучший режиссер, лучший оригинальный сценарий.

1979: "Охотник на оленей"

"Оскар" за: лучший фильм, режиссер, мужская роль второго плана, монтаж, звук.

1980: "Крамер против Крамера"

Пять премий "Оскар": лучший фильм, актер главной роли, актриса второго плана, режиссер, адаптированный сценарий.

1981: "Обыкновенные люди"

Премия "Оскар": лучшая картина, сценарий, мужская роль второго плана, режиссура.

1982: "Огненные колесницы"

Фильм взял четыре "Оскара": лучший фильм, саундтрек, сценарий и лучший дизайн костюмов.

1983: "Ганди"

Восемь премий "Оскар".

1984: "Язык нежности"

Пять "Оскаров": лучший фильм, главная женская роль, режиссер, сценарист (адаптация) и мужская роль второго плана.

1985: "Амадей"

Еще "Оскар" за: лучший режиссер, актер, адаптированный сценарий, дизайн костюмов, дизайн декораций, грим и звук.

1986: "Из Африки"

Семь премий "Оскар": лучший фильм, режиссер, сценарий, операторская работа, оригинальная музыка, работа художников-декораторов, звук.

1987: "Взвод"

Еще "Оскар" за: лучшую режиссуру, звук и монтаж.

1988: "Последний император"

Премия "Оскар" в девяти номинациях: лучший фильм, режиссер, адаптированный сценарий, музыка, операторская работа, монтаж, лучшая работа художника-постановщика, художника по декорациям, лучший дизайн костюмов и лучший звук.

1989: "Человек дождя"

Четыре "Оскара": лучший фильм, режиссура, актер и сценарий.

1990: "Шофер мисс Дейзи"

Четыре премии "Оскар".

1991: "Танцы с волками"

Также премия "Оскар" за: лучшую режиссуру, адаптированный сценарий, операторскую работу, монтаж, звук и лучшую музыку к фильму.

1992: "Молчание ягнят"

Этот триллер получил пять премий "Оскар": лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий.

1993: "Непрощенный"

Четыре премии "Оскар": лучший фильм, лучший режиссер, лучший монтаж, лучшая мужская роль второго плана.

1994: "Список Шиндлера"

Еще "Оскар": лучший режиссер, декорации, операторская работа, монтаж, оригинальная музыка, сценарий.

1995: "Форрест Гамп"

Также "Оскар" за: лучшая режиссура, мужская роль, адаптированный сценарий, монтаж, визуальные эффекты.

1996: "Храброе сердце"

Картина получила пять наград "Оскар" за: лучший фильм, лучший грим, режиссуру, работу оператора и звуковые эффекты.

1997: "Английский пациент"

Плюс еще "Оскар": режиссер, женская роль второго плана, лучшая работа оператора, работа художника-постановщика/декоратора, дизайн костюмов, звук, монтаж, саундтрек к драматическому фильму.

1998: "Титаник"

Новый рекорд – 11 премий Американской академии киноискусства, повторение успеха фильма "Бен-Гур".

1999: "Влюбленный Шекспир"

Еще "Оскар" премия победители за: лучшая женская роль, женская роль второго плана, работа художника-постановщика, дизайн костюмов, музыка к фильму, оригинальный сценарий.

2000: "Красота по-американски"

Пять наград "Оскар": лучший фильм, мужская роль, режиссер, оригинальный сценарий, операторская работа.

2001: "Гладиатор"

Пять премий "Оскар". Фильм ознаменовал собой возрождение жанра "пеплум".

2002: "Игры разума"

Также премия "Оскар" за: лучшая режиссура, сценарий-адаптация и лучшая женская роль второго плана.

2003: "Чикаго"

Шесть премий "Оскар": лучший фильм, лучшая женская роль второго плана, лучший монтаж, лучший звук, лучший дизайн костюмов, лучшие декорации.

2004: "Властелин колец: Возвращение короля"

Повторение рекорда "Бен-Гура" и Титаника" – 11 премий. "Оскар" премия победители: лучший режиссер, адаптированный сценарий, декорации, костюмы, звук, монтаж, визуальные эффекты, грим, песня, оригинальный саундтрек.

2005: "Малышка на миллион"

Всего четыре премии "Оскар".

2006: "Столкновение"

Фильм получил 3 "Оскар"а: лучший фильм, лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий.

2007: "Отступники"

Еще "Оскар": лучшая режиссура, адаптированный сценарий, монтаж.

2008: "Старикам тут не место"

Премия "Оскар": лучший фильм, режиссура, адаптированный сценарий, мужская роль второго плана.

2009: "Миллионер из трущоб"

Также "Оскар" за: лучший режиссер, адаптированный сценарий, работа оператора, монтаж, оригинальная музыка к фильму, оригинальная песня, написанная для фильма "Jai Ho", сведение (микширование) звука.

2010: "Повелитель бурь"

Также "Оскар": лучший режиссер – Кэтрин Бигелоу (первая женщина-режиссер — обладатель "Оскар"а), лучший оригинальный сценарий, лучший звук, лучший монтаж звука, лучший монтаж.

2011: "Король говорит"

Еще награды в категориях: лучшая режиссерская работа, лучшая мужская роль, лучший оригинальный сценарий.

2012: "Артист"

Премия "Оскар" за: лучший фильм, режиссер, мужская роль, музыка, художник-постановщик, дизайн костюмов.

2013: "Операция "Арго"

Еще "Оскар" за: лучший адаптированный сценарий и монтаж.

2014: "12 лет рабства"

Удостоен трех статуэток, в числе которых и "Лучший фильм года".

2015: "Бердмен"

Также победил в категориях: лучшая режиссерская работа, оригинальный сценарий, операторская работа.

2016: "В центре внимания"

Премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

2017: "Лунный свет"

"Оскар" премия победители в трех номинациях: фильм, мужская роль и лучший адаптированный сценарий.

2018: "Форма воды"

Номинации в 13 категориях и получил статуэтки в четырех.

Напомним, 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени.

Стоит отметить, что телеканал "Украина" приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии "Оскар". Прямую трансляцию вручения кинопремии можно будет посмотреть на канале "Украина" 24 февраля.

Смотрите видео, как объявляли номинантов на премию "Оскар":

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