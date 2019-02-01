Фильмы, получившие "Оскар" за всю историю кинопремии
90 фильмов получили статуэтку в главной категории "Лучший фильм"
В этом году пройдет 91-я церемония награждения кинопремии "Оскар" и за статуэтку в главной номинации "Лучший фильм" будут бороться восемь фильмов. Сайт Сегодня.Lifestyle собрал полный список фильмов, которые стали настоящими прорывом в киноиндустрии и получили заветный "Оскар".
Фильмы, которые получили ""Оскар"":
Премию "Оскар" стали вручать с 1929 года, поэтому список фильмов, получивших награду насчитывают на сегодня 90 картин.
1929: "Крылья"
Первый фильм 1927 года, получивший "Оскар" в номинации "Лучший фильм", "Лучшие визуальные эффекты" (Рой Померой).
1930: "Бродвейская мелодия"
Есть еще три фильма с названием "Бродвейская мелодия".
1931: "На Западном фронте без перемен"
Также фильм получил награду в номинациях "Лучший оператор" и "Лучший адаптированный сценарий".
1932: "Симаррон"
Также "Оскар" за лучшую работу художника и лучший сценарий-адаптацию.
1933: "Гранд Отель"
В 2007 году фильм включен в Национальный реестр фильмов США.
1934: "Кавалькада"
Лауреат премии "Оскар" 1933 года в трех номинациях: "Лучший фильм года", "Лучшая режиссура" и "Лучшая работа художника-постановщика".
1935: "Это случилось однажды ночью"
Первый фильм, завоевавший сразу пять "Оскаров" в основных категориях.
1936: "Мятеж на "Баунти"
Последняя кинолента, удостоенная "Оскара" только в самой престижной номинации "Лучший фильм" и ни в какой иной.
1937: "Великий Зигфилд"
Фильм выиграл три премии "Оскар": за лучший фильм, лучшую женскую роль, лучший хореограф.
1938: "Жизнь Эмиля Золя"
Получил еще два "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана и лучший адаптированный сценарий.
1939: "С собой не унесешь"
Обладатель двух премий "Оскар".
1940: "Унесенные ветром"
Фильм получил премию "Оскар" в 8 номинациях.
1941: "Ребекка"
Еще "Оскар" за работу оператора – Джордж Барнс.
1942: "Как зелена была моя долина"
Фильм получил пять премий "Оскар".
1943: "Миссис Минивер"
Семь наград.
1944: "Касабланка"
Три премии "Оскар": за лучший фильм, лучший режиссер и лучший сценарий.
1945: "Идти своим путем"
Обладатель семи премий "Оскар".
1946: "Потерянный уик-энд"
"Оскар" за: лучший фильм, лучший актер, лучший режиссер, лучший киносценарий.
1947: "Лучшие годы нашей жизни"
Семь премий "Оскар": лучший фильм, лучшая режиссура, лучший сценарий, лучшая мужская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучший монтаж, лучшая музыка, а также почетный "Оскар" и номинация в категории "лучшая запись звука".
1948: "Джентльменское соглашение"
Еще 2 "Оскара": лучший режиссер и лучшая женская роль второго плана.
1949: "Гамлет"
Четыре премии "Оскар".
1950: "Вся королевская рать"
Всего три премии "Оскар"
1951: "Все о Еве"
Шесть премий "Оскар": лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий, лучший актер второго плана, лучшие костюмы в черно-белом фильме, лучшая запись звука.
1952: "Американец в Париже"
Получил премию "Оскар" в шести номинациях.
1953: "Величайшее шоу мира"
Многие критики считают киноленту одной из худших, когда-либо получавших премию "Оскар" за лучший фильм года.
1954: "Отныне и во веки веков"
Получила восемь "Оскаров", в том числе основные.
1955: "В порту"
Картина завоевала восемь премий "Оскар".
1956: "Марти"
Еще "Оскар" за: лучший актер, режиссер, сценарист.
1957: "Вокруг света за 80 дней"
Премия "Оскар" за: лучший фильм, лучший адаптированный сценарий, лучшую работу оператора (цветные фильмы), лучший монтаж, лучший саундтрек для драматических и комедийных картин.
1958: "Мост через реку Квай"
Семь премий "Оскар".
1959: "Жижи"
Фильм выиграл все девять наград "Оскар", на которые был номинирован!
1960: "Бен-Гур"
А вот это рекорд – картина получила 11 "Оскаров": лучший фильм, актер, лучшая мужская роль второго плана, операторская работа, художник, лучшие художники по костюмам, звук, спецэффекты, монтаж, лучший саундтрек для драматических/комедийных картин.
1961: "Квартира"
"Оскар" за: лучший кинофильм, режиссер, оформление и декорации, оригинальный сценарий, монтаж.
1962: "Вестсайдская история"
10 премий "Оскар": лучший фильм, режиссер, операторская работа, актер второго плана, актриса второго плана, музыка для музыкального фильма, монтаж, декорации, костюмы и звук.
1963: "Лоуренс Аравийский"
Фильм получил "Оскар" за: режиссер, оператор, художник , звук, монтаж и саундтрек.
1964: "Том Джонс"
Лауреат четырех премий "Оскар".
1965: "Моя прекрасная леди"
"Оскар" за лучший фильм, режиссер, актер, художники, оператор, музыка, костюмы и звук.
1966: "Звуки музыки"
Еще "Оскар": лучшая актриса, актриса второго плана, декорации, костюмы, операторская работа.
1967: "Человек на все времена"
Победа еще в пяти номинациях: лучшая мужская роль, режиссер, адаптированный сценарий, работа оператора, работа художника по костюмам.
1968: "Душной южной ночью"
У фильма пять премий "Оскар".
1969: "Оливер!"
Еще "Оскар" в номинациях: лучший режиссер, художник, звук, композитор (мюзикл) и специальная премия за хореографию.
1970: "Полуночный ковбой"
Три премии "Оскар": лучший фильм, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий.
1971: "Паттон"
Семь премий "Оскар": лучший фильм, режиссер, сценарий, актер, монтаж, работа художников и декораторов, звук.
1972: "Французский связной"
Еще "Оскары": лучший режиссер, актер, монтаж, адаптированный сценарий.
1973: "Крестный отец"
Победитель в категориях: лучший фильм, актер, адаптированный сценарий.
1974: "Афера"
Семь премий "Оскар".
1975: "Крестный отец. Часть II"
Фильм стал первым сиквелом, получившим "Оскар" в категории "Лучший фильм".
1976: "Пролетая над гнездом кукушки"
Еще "Оскар": лучшая мужская роль, женская роль, режиссура, адаптированный сценарий.
1977: "Рокки"
Премия "Оскар": лучший фильм года, режиссура, монтаж.
1978: "Энни Холл"
Четыре премии "Оскар": лучший фильм, лучшая женская роль, лучший режиссер, лучший оригинальный сценарий.
1979: "Охотник на оленей"
"Оскар" за: лучший фильм, режиссер, мужская роль второго плана, монтаж, звук.
1980: "Крамер против Крамера"
Пять премий "Оскар": лучший фильм, актер главной роли, актриса второго плана, режиссер, адаптированный сценарий.
1981: "Обыкновенные люди"
Премия "Оскар": лучшая картина, сценарий, мужская роль второго плана, режиссура.
1982: "Огненные колесницы"
Фильм взял четыре "Оскара": лучший фильм, саундтрек, сценарий и лучший дизайн костюмов.
1983: "Ганди"
Восемь премий "Оскар".
1984: "Язык нежности"
Пять "Оскаров": лучший фильм, главная женская роль, режиссер, сценарист (адаптация) и мужская роль второго плана.
1985: "Амадей"
Еще "Оскар" за: лучший режиссер, актер, адаптированный сценарий, дизайн костюмов, дизайн декораций, грим и звук.
1986: "Из Африки"
Семь премий "Оскар": лучший фильм, режиссер, сценарий, операторская работа, оригинальная музыка, работа художников-декораторов, звук.
1987: "Взвод"
Еще "Оскар" за: лучшую режиссуру, звук и монтаж.
1988: "Последний император"
Премия "Оскар" в девяти номинациях: лучший фильм, режиссер, адаптированный сценарий, музыка, операторская работа, монтаж, лучшая работа художника-постановщика, художника по декорациям, лучший дизайн костюмов и лучший звук.
1989: "Человек дождя"
Четыре "Оскара": лучший фильм, режиссура, актер и сценарий.
1990: "Шофер мисс Дейзи"
Четыре премии "Оскар".
1991: "Танцы с волками"
Также премия "Оскар" за: лучшую режиссуру, адаптированный сценарий, операторскую работу, монтаж, звук и лучшую музыку к фильму.
1992: "Молчание ягнят"
Этот триллер получил пять премий "Оскар": лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший режиссер, лучший адаптированный сценарий.
1993: "Непрощенный"
Четыре премии "Оскар": лучший фильм, лучший режиссер, лучший монтаж, лучшая мужская роль второго плана.
1994: "Список Шиндлера"
Еще "Оскар": лучший режиссер, декорации, операторская работа, монтаж, оригинальная музыка, сценарий.
1995: "Форрест Гамп"
Также "Оскар" за: лучшая режиссура, мужская роль, адаптированный сценарий, монтаж, визуальные эффекты.
1996: "Храброе сердце"
Картина получила пять наград "Оскар" за: лучший фильм, лучший грим, режиссуру, работу оператора и звуковые эффекты.
1997: "Английский пациент"
Плюс еще "Оскар": режиссер, женская роль второго плана, лучшая работа оператора, работа художника-постановщика/декоратора, дизайн костюмов, звук, монтаж, саундтрек к драматическому фильму.
1998: "Титаник"
Новый рекорд – 11 премий Американской академии киноискусства, повторение успеха фильма "Бен-Гур".
1999: "Влюбленный Шекспир"
Еще "Оскар" премия победители за: лучшая женская роль, женская роль второго плана, работа художника-постановщика, дизайн костюмов, музыка к фильму, оригинальный сценарий.
2000: "Красота по-американски"
Пять наград "Оскар": лучший фильм, мужская роль, режиссер, оригинальный сценарий, операторская работа.
2001: "Гладиатор"
Пять премий "Оскар". Фильм ознаменовал собой возрождение жанра "пеплум".
2002: "Игры разума"
Также премия "Оскар" за: лучшая режиссура, сценарий-адаптация и лучшая женская роль второго плана.
2003: "Чикаго"
Шесть премий "Оскар": лучший фильм, лучшая женская роль второго плана, лучший монтаж, лучший звук, лучший дизайн костюмов, лучшие декорации.
2004: "Властелин колец: Возвращение короля"
Повторение рекорда "Бен-Гура" и Титаника" – 11 премий. "Оскар" премия победители: лучший режиссер, адаптированный сценарий, декорации, костюмы, звук, монтаж, визуальные эффекты, грим, песня, оригинальный саундтрек.
2005: "Малышка на миллион"
Всего четыре премии "Оскар".
2006: "Столкновение"
Фильм получил 3 "Оскар"а: лучший фильм, лучший монтаж и лучший оригинальный сценарий.
2007: "Отступники"
Еще "Оскар": лучшая режиссура, адаптированный сценарий, монтаж.
2008: "Старикам тут не место"
Премия "Оскар": лучший фильм, режиссура, адаптированный сценарий, мужская роль второго плана.
2009: "Миллионер из трущоб"
Также "Оскар" за: лучший режиссер, адаптированный сценарий, работа оператора, монтаж, оригинальная музыка к фильму, оригинальная песня, написанная для фильма "Jai Ho", сведение (микширование) звука.
2010: "Повелитель бурь"
Также "Оскар": лучший режиссер – Кэтрин Бигелоу (первая женщина-режиссер — обладатель "Оскар"а), лучший оригинальный сценарий, лучший звук, лучший монтаж звука, лучший монтаж.
2011: "Король говорит"
Еще награды в категориях: лучшая режиссерская работа, лучшая мужская роль, лучший оригинальный сценарий.
2012: "Артист"
Премия "Оскар" за: лучший фильм, режиссер, мужская роль, музыка, художник-постановщик, дизайн костюмов.
2013: "Операция "Арго"
Еще "Оскар" за: лучший адаптированный сценарий и монтаж.
2014: "12 лет рабства"
Удостоен трех статуэток, в числе которых и "Лучший фильм года".
2015: "Бердмен"
Также победил в категориях: лучшая режиссерская работа, оригинальный сценарий, операторская работа.
2016: "В центре внимания"
Премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".
2017: "Лунный свет"
"Оскар" премия победители в трех номинациях: фильм, мужская роль и лучший адаптированный сценарий.
2018: "Форма воды"
Номинации в 13 категориях и получил статуэтки в четырех.
Напомним, 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени.
Стоит отметить, что телеканал "Украина" приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии "Оскар". Прямую трансляцию вручения кинопремии можно будет посмотреть на канале "Украина" 24 февраля.
Смотрите видео, как объявляли номинантов на премию "Оскар":
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