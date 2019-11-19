Философские книги о музыке, которые интересно читать

В мрачный ноябрь хорошо почитать нестандартные книги о музыке

Что почитать о музыке - список книги Фото: Pexels

"Прежде всего — музыка в слове" – этому учит "Поэтическое искусство" Поля Верлена. Большинство произведений так или иначе музыкальны, ведь играют на фибрах души читателя. "Сегодня" подобрали для вас философские произведения о музыке, которые интересно прочитать в мрачном ноябре.

Павел Коробчук "Ключевые клапаны"

"Ключевые клапаны" – это свежая книга молодого украинского автора Павла Коробчука. Этот роман — своеобразная история Независимости Украины, книга о том, как взрослела страна, как с ней и произошла независимость. Однако параллельно — это история четырех друзей, которые учились в музыкальной школе, однако не с каждым в дальнейшем произошла музыка и независимость. Однако герои рассказа должны собраться, чтобы еще раз нажать на болевые точки в прошлом, чтобы дать начало чему-то новому.

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Эта книга — гимн потерянному поколению 90-х, наших с вами современников, которые были маленькими детьми в год провозглашения независимости, в год захоронения империи пионерских галстуков. Это поколение видело родителей, которые ездили на заработки и стояли в очередях, чтобы дать своим детям все. Однако эти дети так и не научились думать о будущем, думать о развитии страны, а хуже всего — они боятся ответственности. Именно проблемы, которые достигают корнями детства, и определяют действия главных героев в дальнейшей жизни.

Милан Кундера "Вальс на прощание"

Роман всемирно известного писателя "Вальс на прощание" – это не совсем произведение о музыке, однако автор выдает такие стремительные "па" сюжета, что невольно закручиваешься с ним в читательском танце. Действие романа разворачивается в европейском курортном городке, которых ранее было немало в Старой Европе. Перед нами — восемь персонажей, которые разыгрывают традиционные сюжеты — любовь, курортный роман, беременность и тому подобное. Однако автор показывает эти ситуации вполне нестандартно, так что читать это произведение не будет скучно.

Блестящий роман известного мастера мимикрирует под роман о любви, однако это — неожиданная история о бегстве от собственной жизни. Да, да, ведь каждый из персонажей, которые танцуют вальс, очень хотят убежать, а длится этот "вальс" всего пять дней.

"Вальс" талантливого Кундеры — это интересная головоломка с символами. Поэтому, чтобы глубже погрузиться в это произведение, узнайте больше о биографии автора и истории Чехословакии.

Дэвид Литчфилд "Медведь-пианист"

Поскольку наша сегодняшняя подборка так или иначе касается музыки и искусства, не можем обойти стороной детскую книгу, которую непременно стоит прочитать со своими детьми, чтобы объяснить им глубокие философские истины. Эта книга — прекрасная метафора развития каждого талантливого человека, который ежедневно пытается стать лучшей версией себя.

История, казалось, является банальной: маленький мишка находит в лесу пианино и учится на нем играть. Его талант растет с каждым днем, его манят огни большого города и слава. Однако сердце не спокойно, ведь в лесу остались его самые ярые поклонники.

Рассказ о медвежонке на самом деле вплотную связан с историей автора книги, художника Дэвида Литчфилда, который ежедневно рисовал элементы этой истории, и распространял зарисовки в сети. Таким образом он и стал иллюстратором.

Эта книга понравится и маленьким, и взрослым читателям.

Напомним, ранее мы писали о том, что почитать в отпуске. А также делали подборку книг для настроения.

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