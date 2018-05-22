Космическая сага, война с динозаврами, наркотики и бездна: самые жаркие кинопремьеры лета

На широкие экраны выходит множество фильмов, но мы собрали подборку самых ярких и интересных

Кадр из фильма "Соло. Звездные войны".

Весенние кинопремьеры уже почти отгремели, но впереди лето с еще более яркими фильмами. На пороге уже сезон горячих блокбастеров и неистовых комедий. Предлагаем вам список самых громких кинопремьер лета, чтобы не пропустить ни единого фильма.

"Хан Соло: Звездные Войны. Истории"

Премьера 24 мая. Не совсем летом, но оставлять такой фильм за бортом не хотелось, тем более, что его уже представили на Каннском кинофестивале.

Это история о легендарном тысячелетнем Соколе, о юном контрабандисте Хане Соло, о том, как он познакомился со своим постоянным спутником и помощником Чубаккой. Их жизнь полна приключений и авантюр. Много людей и космических существ они повидали. Им есть, что нам рассказать. Звездами в фильме выступили Эмилия Кларк, Пол Беттани, Вуди Харрельсон.

"Мир юрского периода 2"

Премьера 7 июня Через 4 года после того, как огромный Парк Юрского периода был разрушен динозаврами, остров Нублар сейчас заброшен людьми. Спокойное существование динозавров прерывает островной вулкан, который проснулся. Управляющая парка Клэр Дерринг хочет сделать все возможное, чтобы спасти рептилий. Она просит дрессировщика Оуэна Грэди помочь спасти их от уничтожения под лавой. Чем закончится эта история – ждет весь мир.

"Сикарио 2: Солдат"

Премьера 28 июня. Это продолжение фильма "Сикарио" 2015 года. Фильм о войне спецагентов с наркоторговцами на границе США и Мексики. В фильме будет раскрыта история самого загадочного и мрачного персонажа – мексиканца Алехандро Гиллике (Бенисио Дель Торо). В шатком сотрудничестве с агентами ЦРУ он вскрывает "дыры" на границе США.

"Человек-муравей и Оса"

Премьера 5 июля. Это двадцатая лента кинематографической вселенной Marvel. Скотт Лэнг, он же Человек-Муравей заслужил право оказаться в команде Мстителей, но он хочет быть ближе к дочке. Однако, ему предстоит новая опасная миссия, а помогать в противостоянии с коварным врагом Человеку-Муравью будет новая напарница — Оса.

"Небоскреб"

Премьера 12 июля. Как всегда эпичный боевик с Дуэйном Джонсоном, который на этот раз сыграет экс-лидера элитного отряда ФБР и героя войны Уилла Форда. По сюжету, он становится экспертом по безопасности высотных зданий. Когда китайский небоскреб, который он определил, как самое безопасное место в мире, возгорается пожаром, на Форда обрушиваются все обвинения.

"Миссия невыполнима: Последствия"

Премьера 26 июля. Самая длинная часть франшизы, 6 часть. Новые злые гении с современным оружием стали уже реальной угрозой. Команда спецагентов во главе с Итаном Хантом (Том Круз) берется за дело, но это может стать их последней миссией.

"Мег: Монстр глубины"

Премьера 9 августа. Фантастический фильм ужасов Джона Тертелтауба с Джейсоном Стэтхемом в главной роли (и акулы, конечно же).

В Марианской впадине глубоководная исследовательская станция нашла целый мир существ, считавшихся вымершими миллионы лет назад. На станцию исследователей нападает 25-метровая акула мегалодон, станция опускается на дно впадины и её экипаж оказывается запертым в ловушке. Доктор Мивей Чжан привлекает дайвера Джонаса Тейлора к операции спасения станции. Оказывается, у Джонаса уже был опыт столкновения с гигантским хищником.

"Шпион, который меня кинул"

Премьера 9 августа. Шпионская комедия с Милой Кунис и Джастином Теру. Это удачная пародия на фильм о Джеймсе Бонде. Название картины "Шпион, который меня кинул" – отсылка к 10 фильму об агенте 007 под названием "Шпион, который меня любил". В этом же фильме рассказывается о двух подругах, которые узнали, что бывший парень одной из них – секретный агент.

"Репродукция"

Премьера 23 августа. Это новый научно-фантастический триллер с Киану Ривзом. Семья главного героя, нейробиолога Уилла Фостера, супруга Мона и трое детей, погибла в автокатастрофе. Уилл (сложно представить Ривза в таком аплуа) собирается использовать клонирование и технологию переноса сознания с целью воскрешения своих родных. В этой крайне рискованной операции ему должен помочь друг Эд Уиттл. Перед главным героем встают сложные этические и моральные вопросы.