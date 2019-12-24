Forbes назвал самых богатых музыкантов последнего десятилетия

Первую строчку занял американский рэпер

Dr. Dre Фото: YouTube

Журнал Forbes подводит итоги года и недавно опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года. Теперь рейтинговое издание назвало десятку самых богатых музыкантов десятилетия. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Дуэйн "Скала" Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года, смотрите подробности в ролике:

На первом месте оказался рэпер и продюсер Dr. Dre, которому удалось заработать 950 миллионов долларов. Его финансовый успех связывают с тем, что рэперу принадлежат 20% акций компании Beats, которую в 2014 году приобрела Apple.

Вторую позицию заняла Тейлор Свифт с доходом 825 млн долл, которая также стала самым высокооплачиваемым музыкантом этого года.

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Третье место в рейтинге заняла Бейонсе (685 млн долл). Бейонсе, как и Свифт, заработала значительную часть денег благодаря гастролям.

Четвертое место занял лидер ирландской рок-группы U2 Боно, а пятое – хип-хоп исполнитель Diddy. В десятку также вошли Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.

Напомним, Forbes назвал самых высокооплачиваемых диджеев в мире. Первое место в списке занял дуэт The Chainsmokers.

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