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Форум издателей 2019: ТОП-5 книг, которые стоит приобрести

На форуме можно не только приобрести книги, но и познакомиться с авторами, издателями и переводчикамии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:21
Форум издателей 2019 - какие книги купить
Форум издателей 2019 - какие книги купить
Фото: Pexels

19-22 сентября во Львове состоится традиционная книжная ярмарка — Форум издателей 2019. Он соберет любителей книг, создателей литературы и профессионалов издательского дела. В этом году программа 26 BookForum насчитывает 700 событий, в которых примут участие более 1000 украинских и иностранных участников.

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Сюда прибудут авторы, издатели, переводчики, журналисты, деятели культуры, интеллектуалы, активная молодежь. Поэтому мы подготовили для вас ТОП-5 книг, которые обязательно стоит приобрести на форуме и прочитать.

Гайова Оксана, Перун Михаил "На скале Веры. Митрополит Андрей Шептицкий"

Иллюстрированное научно-популярное издание "На скале Веры" – одна из первых попыток представить в фотографиях и в документах историю развития и деятельности Украинской греко-католической Церкви сквозь призму церковно-богословского учения и архипастырского служения митрополита Андрея Шептицкого. В книге — более тысяча семьсот иллюстраций, значительная часть которых публикуется впервые. В издание вошли грамоты, старопечатные книги, письма, живописные и графические портреты, изображения произведений искусства, фотографии из архивов, музеев, библиотек, частных собраний Украины и украинской диаспоры.

Таис Золотковская "Красное платье моей тети"

Следующую книгу можно отнести к категории "психология и отношения". По словам писательницы Таис Золотковской, "этот текст, додумана биография", пришел к ней, когда от рака молочной железы умерла Аня Сильвер, его главная героиня. Несмотря на трагичность ситуации, которая легла в ее основу, эта трогательная история не о мужестве в борьбе со смертельной болезнью (хотя и об этом тоже), а о красоте и женственности, способности проживать каждое мгновение ярко и творчески, с любовью и радостью. Эта книга вдохновляет на жизнь, учит принимать все его проявления, даже боль и потери. Также она учит проживать каждый день, как последний, не теряя ни минуты.

Леся Украинка "Лесная песня"

Очередное издание бессмертного произведения Леси Украинки "Лесная песня". Драма-феерия очаровывает красотой чувств, большой силой и глубиной раскрытых в ней свободолюбивых идей, поэтичностью образов. Эта книга необычная, потому что иллюстрации выполнены в технике монотипия — это разновидности графики. В частности, с помощью отражения получают только один экземпляр. Монотипия известна с древнейших времен, но художники редко обращаются к этой технике, потому что она требует большого внимания и кропотливой работы.

Марьяна Савка "Оптика Бога"

Все, что мы видим и как мы видим, зависит от оптики. Что-то мы видим глазами, что-то сквозь очки или в микроскоп, или в глазок прицела, а то только сердцем. Автор Марьяна Савка в новой книге стихов "Оптика Бога" предлагает читателю заглянуть внутрь человеческой души, отыскивая свою собственную оптику, которой можно увидеть человека с его тревогами и страхами, потерями, болью, поисками себя, потребностью говорить и слушать, а главное – с глубоким стремлением любви. А необычные рисунки придадут таинственности этой книге.

Марта Галевская-Кустра "Бодьо учится говорить"

Эта книга станет хорошим подарком для ваших детей в качестве пособия для развития, ведь речь идет о звукоподражательных играх для самых маленьких. Симпатичный мальчик из этой книги станет любимым другом вашего ребенка во время его первых шагов в обучении языку. В ней сосредоточено прежде всего на звукоподражательных словах и громких звуках, которые произносят даже годовалые дети. Издание также рекомендовано для работы с детьми, которые немного задерживаются в развитии речи. Хорошие иллюстрации поощряют детей называть объекты и повторять звуки, а книга естественным образом способствует речевому развитию ребенка. Автор книги — Марта Галевськая-Кустра — логопед и детский педагог.

Напомним, что ранее мы писали о занятных книгах о художниках, от которых невозможно оторваться

Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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