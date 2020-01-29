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Франшиза "Трансформеры" получит новую жизнь: подробности

Уже в работе два новых проекта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Кадр из фильма "Трансформеры"
Кадр из фильма "Трансформеры"
Фото: YouTube

Студия Paramount запустила в производство сразу два проекта о гигантских роботах-пришельцах, сообщает Variety. Отметим, что недавно вышел спин-офф "Трансформеров" – фильм "Бамблби".

Также смотрите видео о том, что "Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире для зрителей старше 17 лет:

В настоящее время идет параллельная работа над двумя сценариями. Один пишет Джеймс Вандербилт, на счету которого ремейк "Робокопа", другой – Джоби Харольд, автор фэнтезийного экшена "Меч короля Артура".

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Детали сюжетов пока не разглашаются. Но известно, что новые истории не будут связаны с предыдущими частями франшизы и что в них будут фигурировать совершенно новые персонажи, так что никто из прошлых актерских составов не вернется. Как и не вернется Майкл Бэй в режиссерское кресло.

Напомним, что стало известно, что после спин-оффа "Бамблби" продюсеры франшизы планируют выпустить ленту, посвященную и Оптимусу Прайму.

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