Франшиза "Трансформеры" получит новую жизнь: подробности

Уже в работе два новых проекта

Кадр из фильма "Трансформеры" Фото: YouTube

Студия Paramount запустила в производство сразу два проекта о гигантских роботах-пришельцах, сообщает Variety. Отметим, что недавно вышел спин-офф "Трансформеров" – фильм "Бамблби".

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В настоящее время идет параллельная работа над двумя сценариями. Один пишет Джеймс Вандербилт, на счету которого ремейк "Робокопа", другой – Джоби Харольд, автор фэнтезийного экшена "Меч короля Артура".

Детали сюжетов пока не разглашаются. Но известно, что новые истории не будут связаны с предыдущими частями франшизы и что в них будут фигурировать совершенно новые персонажи, так что никто из прошлых актерских составов не вернется. Как и не вернется Майкл Бэй в режиссерское кресло.

Напомним, что стало известно, что после спин-оффа "Бамблби" продюсеры франшизы планируют выпустить ленту, посвященную и Оптимусу Прайму.

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