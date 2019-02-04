"Фредди Меркьюри – легенда!": о чем фильм "Богемная рапсодия"

Фильм рассказывает о человеке-легенде Фредди Меркьюри и группе Queen

"Богемная рапсодия" Фото: YouTube

Байопик "Богемная рапсодия" о жизни легендарного музыканта Фредди Меркьюри и группе Queen номинирован на премию "Оскар" в главной категории "Лучший фильм". Это своеобразный киногид в прошлое, во времена популярности "квинов" и Фредди Меркьюри отдельно. Сайт "Сегодня" создал специльную голосовалку для читателей – какой фильм, по вашему мнению, должен получить золотую статуэтку?

Также мы сделали небольшой обзор фильма. Стоит отметить, что с самого начала создания фильма была глобальнейшая путаница. На главную роль – Фредди Меркьюри – планировалось взять Сашу Барона Коэна, но не срослось. Официально, конечно, сообщилось, что Саша ушел из-за творческих разногласий, мол актер хотел расти над собой, а этот фильм уж больно для семейного просмотра у камина.Наконец на роль Меркьюри взяли Рами Малека.

С режиссером тоже было не все в порядке. Изначально в это кресло сватали Брайана Сингера. Но позже его заменили на Декстера Флетчера. Однако, в титрах и номинации указан Брайан Сингер, который, кстати, недавно попал в секс-скандал. Из-за этого "Богемную рапсодию" сняли с номинации престижной кинопремии.

Кадр из фильма "Богемная рапсодия"

Как оживал Фредди Меркьюри – сюжет

Фильм показывает историю группы Queen и Меркьюри за определенный временной отрезок: от начала 70-х, когда сформировался основной состав Queen, и до их выступления на Live Aid в 1985 году. В картине присутствует какой-то слаженный порядок, даже вполне логичный и ожидаемый (тем более для тех, кто увлекался творчеством "квинов" и биографией артистов).

Картинка и впечатления

Да-да, именно так можно описать определенный кусок фильма. Сценарий писал Энтони Маккартена ("Темные времена", "Вселенная Стивена Хокинга"). Снимая шляпу перед этим мастодонтом кинематографа – это типичная история как из простого, не совсем привлекательного парня получилась звезда мирового масштаба, которая берет за душу. Хоть фильм и напоминает немного мыльные оперы, которые сняты по одному примеру, а также напоминает стандартную любую другую биографическую картину о музыкантах, в нем есть надрыв, высокие ноты и чтение между строк, как и должно быть в Bohemian Rhapsody.

Зритель как бы перепроверяет биографические факты того, кем был изначально парень по имени Фарух Булсара, который переехал из Занзибара в Англию со своей семьей. А были и другие члены группы, которые писали хиты! Но, к сожалению, из фильма не получится узнать, как складывалась эта уникальная комбинация талантов и музыкальных стилей. Был Фредди и были они – музыканты, которые появлялись вместе с ним. Хотя, может быть, так захотели сами музыканты, которые участвовали в создании фильма.

Кадр из фильма "Богемная рапсодия"

Что касается актерского мастерства, то Рами Малек превзошел не только сам себя, но и, наверное, самого Меркьюри.Шучу, конечно. Малек сумел игрой, мимикой, жестами передать стремление, упорство, талант музыканта, но вместе с тем он донес до зрителя глубочайшее одиночество, усталость и раскаяние. Он сумел пережить небольшой отрезок жизни Меркьюри.

Прекрасный фон создали Люси Бойнтон (героиня Мэри Остин), Бен Харди (барабанщик Роджер Тейлор), Гилим Ли (гитарист Брайан Мэй), Джозеф Маццелло (басист Джон Дикон). Добавляет правильного впечатления сочная картинка, правильная музыка "квинов".

Кадр из фильма "Богемная рапсодия"

Да, однозначно фильм не только показал Меркьюри, как человека-легенду, но позволил приблизится к нему, пожать руку, как это делали его друзья, окунуться в эйфорию этой сумасшедшей музыки группы Queen.

Напомним, 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Стоит отметить, что телеканал "Украина" приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии "Оскар". Трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина".

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