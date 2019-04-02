Фрэнсис Макдорманд и Дензел Вашингтон сыграют в новой экранизации "Макбет"

За новую версию взялся Джоэл Коэн

Фрэнсис Макдорманд Фото: YouTube

Еще только в 2015 году австралийский режиссер Джастин Курзель экранизировал пьесу Шекспира "Макбет". Теперь же взялись за новую версию бессмертной пьесы.

За новую версию возьмется Джоэл Коэн, один из родственного дуэта режиссеров братьев Коэн ("Большой Лебовски", "Фарго", "Старикам тут не место"). Сюжет классической шекспировской драмы вращается вокруг лорда и леди Макбет, которые устраивают заговор с целью убить короля Шотландии и занять его место на троне.

Пока неизвестно, станет ли Коэн придерживаться классического сюжета и временных рамок. Известно, что главные роли исполнят Фрэнсис Макдорманд и Дензел Вашингтон.

Напомним, ирландский актер Киллиан Мерфи может сыграть в сиквеле "Тихого места". Также стало известно, что британский режиссер Сэм Мендес ("Красота по-американски", "Координаты "Скайфолл", "СПЕКТР") приступит в апреле к съемкам военно-исторической драмы "1917".

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