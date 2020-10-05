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Фрик-шоу в первом трейлере фильма по сценарию легенды комиксов Алана Мура

Сегодня, 17:11

Писатель решил перейти в кино

Легенда комиксов, британский писатель Алан Мур, который, как известно, не любит экранизации своих работ ("V – значит вендетта", "Хранители"), написал собственный сценарий полнометражного фильма. Напомним, что сериал "Хранители", снятый по комиксам Алана Мура и Дэйва Гиббонса, стал рекордсменом "Эмми-2020".

Как сообщает журнал Empire, новый фильм называется "Шоу" и снят в жанре триллера режиссером Митчем Дженкинсом. Действие сюжета развернется в родном городе писателя – Нортгемптоне, но в его сверхъестественной версии.

Сам трейлер больше передает атмосферу и настроение фильма, не раскрывая сюжет. Но вот, что известно о самой истории.

Частный детектив Флетчер Деннис (Том Берк) прибывает в город с привидениями Нортгемптон, где ему грозный клиент поручил отыскать украденный артефакт. Но там Флетчеру предстоит встреча с сумеречным миром, который населен вампирами, гангстерами-вуду, мстителями в масках и другой нечистью. Вскоре Флетчер обнаруживает, что реальный мир, в который можно было бы вернуться, скорее всего, больше не существует.

Премьера фильма ожидается 12 октября на кинофестивале в Сиджесе, а в широкий прокат триллер выйдет уже в 2021 году.

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комиксы трейлер Эмми-2020 Алан Мур
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