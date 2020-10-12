Галь Гадот сыграет Клеопатру. Режиссером фильма выступит создательница "Чудо-женщины"

Ранее на роль египетской царицы рассматривались Анджелина Джоли и Леди Гага

Галь Гадот перевоплотится в Клеопатру в историческом фильме студии Paramount. Режиссерское кресло займет создательница "Чудо-женщины" Пэтти Дженкинс, и поставит картину по сценарию Лаэты Калогридис, работавшей над "Островом проклятых".

Идея фильма о последней египетской царице принадлежит самой Галь Гадот. 35-летняя звезда также выступит исполнительным продюсером предстоящего кино, пишет Deadline.

Актриса Галь Гадот Фото: instagram.com/gal_gadot

Ранее на больших экранах роль Клеопатры в одноименном фильме 1963 года исполнила Элизабет Тэйлор. Кроме того, в последние десять лет голливудские продюсеры несколько раз хотели поставить фильм о жизни знаменитой царицы, а на роль рассматривались Анджелина Джоли и Леди Гага.

К слову, премьера фильма "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот ожидается в декабре 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса выход картины могут перенести.

Ранее сообщалось, что Галь Гадот вошла в ТОП-10 самых высокооплачиваемых актрис мира.

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