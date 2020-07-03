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Гарри Поттер неожиданно оказался частью комиксов Marvel – что случилось

Сегодня, 15:29

Технически, волшебники из Хогвартса уже 15 лет находятся в знаменитой вселенной

Главные персонажи культовой книги писательницы Джоан Роулинг, которая переболела коронавирусом, – Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли уже 15 лет являются частью вселенной Marvel. Популярные персонажи были обнаружены в третьем выпуске серии комиксов "Новый Эскалибур" (New Excalibur), которая выходила с 2006 по 2008 годы. Фанаты были удивлены, когда обнаружили эту тройку волшебников, но такая идея им абсолютно не понравилась.

Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"
Кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"

Серия книг о Гарри Поттере стала одной из самых продаваемых изданий всех времен. Книги были адаптированы в восьми успешных фильмах, которые получили приквелы в виде других кинолент поттерианы. История о волшебнике остается популярной и в наши дни, а исполнители главных ролей, как и автор книги, по-прежнему находятся под пристальным вниманием фанатов. Имя Джоан Роулинг недавно появилось в громких заголовках в прессе, когда она призналась в изнасиловании. Актер Руперт Гринт стал отцом, а актриса Имельда Стонтон, которая сыграла Долорес Амбридж, станет последней королевой в сериале "Корона".

1 июля журналисты издания Screenrant наткнулись на Гарри, Рона и Гермиону в комиксах Marvel, и это вызвало бурное обсуждение в Twitter. На страницах комикса юные волшебники появляются в роли камео и сталкиваются с мутантом Джаггернаутом, который бежит по Лондону. Между троицей из Хогвартса происходит небольшой диалог:

Рон спрашивает: "Что это было?!". Гарри отвечает: "Не знаю, но я рад, что он не за нами гонится". Нет сомнений в том, что это персонажи из мира Гарри Поттера, ведь выглядят они точно так же, как и актеры из серии фильмов.

Многие фанаты отказались верить в то, что это действительно персонажи из книги, хотя комикс был официальным. Однако фанаты сошлись на том, что если Гарри Поттер и станет частью комиксов, то скорее всего это будут комиксы DC, так как правами на него владеет студия Warner Bros., снявшая фильмы о волшебнике.

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