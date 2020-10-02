Гай Ричи снимет сериал по мотивам кинохита "Джентльмены"

Криминальная комедия изначально задумывалась в сериальном формате

По мотивам фильма "Джентльмены", который завоевал сердца киноманов в начале этого года, снимут сериал. А режиссерское кресло займет сам сценарист и режиссер комедии Гай Ричи. К работе над сериалом присоединится и его команда по фильму – продюсеры Иван Аткинсон и Марн Дэвис.

Изначально, сюжет фильма "Джентльмены" с Мэттью МакКонахи в главной роли и задумывался как сериал, однако затем превратился в полнометражный фильм. Вскоре же, Miramax TV предложили Гаю Ричи разработать сериал. Об этом сообщает Deadline.

Кадр из фильма "Джентльмены" Фото: themoviedb.org

Фильм "Джентльмены" стал хитом 2020 года, когда вышел в кинотеатры. Криминальную комедию считают одной из лучших работ Гая Ричи, который превзошел сам себя. Фильм собрал в кинотеатрах более 114 миллионов долларов при бюджете в 22 миллиона долларов.

В центре сюжета фильма "Джентльмены" – американский эмигрант Микки Пирсон (МакКонахи), который построил наркобизнес в Лондоне. Но когда он решает навсегда избавиться от своей империи, начинают проворачиваться заговоры, взяточничество и шантаж со стороны тех, кто пытается украсть его владения.

В фильме главные роли сыграли Мэттью МакКонахи, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Каррелл, Хью Грант и Чарли Ханнэм. Каст сериала пока что не раскрывается.

Примечательно, что вынашивал идею "Джентльменов" Гай Ричи еще с 2010 года.

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