Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гай Ричи снимет сериал по мотивам кинохита "Джентльмены"

Сегодня, 11:37

Криминальная комедия изначально задумывалась в сериальном формате

По мотивам фильма "Джентльмены", который завоевал сердца киноманов в начале этого года, снимут сериал. А режиссерское кресло займет сам сценарист и режиссер комедии Гай Ричи. К работе над сериалом присоединится и его команда по фильму – продюсеры Иван Аткинсон и Марн Дэвис.

Изначально, сюжет фильма "Джентльмены" с Мэттью МакКонахи в главной роли и задумывался как сериал, однако затем превратился в полнометражный фильм. Вскоре же, Miramax TV предложили Гаю Ричи разработать сериал. Об этом сообщает Deadline.

Кадр из фильма "Джентльмены"
Кадр из фильма "Джентльмены"
Фото: themoviedb.org

Фильм "Джентльмены" стал хитом 2020 года, когда вышел в кинотеатры. Криминальную комедию считают одной из лучших работ Гая Ричи, который превзошел сам себя. Фильм собрал в кинотеатрах более 114 миллионов долларов при бюджете в 22 миллиона долларов.

В центре сюжета фильма "Джентльмены" – американский эмигрант Микки Пирсон (МакКонахи), который построил наркобизнес в Лондоне. Но когда он решает навсегда избавиться от своей империи, начинают проворачиваться заговоры, взяточничество и шантаж со стороны тех, кто пытается украсть его владения.

В фильме главные роли сыграли Мэттью МакКонахи, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Каррелл, Хью Грант и Чарли Ханнэм. Каст сериала пока что не раскрывается.

Примечательно, что вынашивал идею "Джентльменов" Гай Ричи еще с 2010 года.

Ранее мы сообщали, что по книге журналистки FOX News, которая обвинила Дональда Трампа в домогательстве, снимут байопик.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Саша Барон Коэн убивает коронавирус сковородкой и носит маску вместо манкини: первый тизер и постер к "Борат 2" Джокеру - 80 лет. Вышел документальный фильм о злодее с Джаредом Лето, Джеком Николсоном и Хоакином Фениксом "Семейка Бигфутов", боевик с Джеки Чаном и детское роуд-муви : какие фильмы выходят в кино 1 октября
Гай Ричи кино сериал Мэттью Макконахи
Реклама

Новости партнеров

Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Очень смело: Злата Огневич выгнулась и оголила грудь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Этот секретный ингредиент для маринада заставит мясо таять во рту
Джорджина Родрігес продемонструвала пишні форми. Фото
Джорджина Родрігес продемонструвала пишні форми. Фото

Популярные статьи

Сегодня, 10:06Events

Когда празднуем День учителя-2020 в Украине

Сегодня, 05:55Fun

Что скрывал Леонардо да Винчи? Под "Моной Лизой" ученые нашли еще один рисунок (фото)

Вчера, 19:02Шоу-бизнес

Фото Монатика и Дорофеевой в одном ряду с Шевченко и Лесей Украинкой в учебнике возмутили украинцев

Вчера, 16:37Шоу-бизнес

Ольга Сумская о драме в семье: "До сих пор не видела внука"

Вчера, 10:48Events

Выходные дни и праздники в октябре 2020 года в Украине: сколько дней отдыхаем

Вчера, 05:05Events

1 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 сентябряШоу-бизнес

"Он столько лет был геем": жена Хью Джекмана раскрыла правду о его сексуальной ориентации

30 сентябряСтиль

Трендовые образы Мелании и Иванки Трамп на президентских дебатах: каждый – по 3000 долларов

30 сентябряШоу-бизнес

"Разное мировоззрение": Тина Кароль объяснила, почему редко видится с семьей

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: красивые поздравления с именинами

30 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и София: лучшие картинки, открытки и поздравления с днем ангела

30 сентябряFun

Вера, Надежда, Любовь и София: что нельзя делать в праздник 30 сентября

30 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 30 сентября: Близнецов ждет романтическое знакомство, а Раку нужно научиться заботиться о себе

30 сентябряEvents

30 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

29 сентябряТехно

Шедевр дизайнеров – Mercedes представил неоновый суперкар (видео)

29 сентябряEvents

Вера, Надежда, Любовь и мать их София: дата, история и значение праздника

Новости партнеров

«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
«Невеста» Харламова восхитила формами в эффектном мини
Пережити, але не забути: 5 зірок, які втратили дітей
Пережити, але не забути: 5 зірок, які втратили дітей
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Неотразимая Свитолина устроила страстные танцы на яхте
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Кокетливая Деми Роуз едва вместила пышные формы в наряд из сетки
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Яскрава блондинка розійшлася з молодою зіркою Динамо
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
В чем польза. Как и почему нужно есть острый перец
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини
Самая красивая девочка в мире показала великолепное тело в бикини

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять