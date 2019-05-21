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Гайтана и DZIDZIO выступят на Киевском балу на Контрактовой площади

В программе бала – живая музыка, разнообразные конкурсы, танцевальный рекорд, выступления звезд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:52
Праздник на Контрактовой площади
Праздник на Контрактовой площади
Фото: Depositphotos

Ежегодный Киевский бал состоится 25-26 мая, на празднование дня города: Контрактовая площадь превратится в крупнейший танцпол под открытым небом, а развлекать публику будут звездные исполнители.

На площади соберутся любители бальных танцев – для них известный хореограф кубинец Рейнальдо Пауэль проведет мастер-классы по сальсе. В двухдневной программе бала – живая музыка, разнообразные конкурсы, танцевальный рекорд, выступления Гайтаны, DZIDZIO, Асии Ахат, Светланы Тарабаровой и многих других. Вести развлекательную программу бала популярные ведущие "Нашего радио" – 25 мая и "Ретро FM" – 26 мая.

"Уже традиционно раз в год мы превращаем Контрактовую на самую танцевальную площадь Европы, в этом году это будет фактически главная сцена празднования дня Киева: мы планируем установить рекорд по самому массовому исполнению украинской польки, в нем примут участие дебютанты венского бала-2019, дети со всей Украины, воспитанники киевского Центра реабилитации детей с инвалидностью", – отметила организатор Киевского бала, генеральный директор группы компаний Brandberg Марина Игнатуша. Она добавила, что Киевский бал впервые состоялся в прошлом году и уже стал своеобразной танцевальной визитной карточкой города.

Итак, 26 мая в 18:00 на Контрактовой площади торжественно выстроится более 1000 танцоров и исполнит украинскую польку, что зафиксируют в Книге рекордов Украины. "В прошлом году мы выбрали для рекорда вальс как классический бальный танец, а в этом – украинскую польку, европейский танец, которому украинские традиции придали неповторимый национальный колорит", – отметила Марина Игнатуша.

Саундреком к танцевальному рекорду станет попурри самых известных украинских полек. Рекорд состоится при поддержке благотворительного фонда "Развитие одаренных детей", который основала дебютантка и меценат Венского бала в Киеве Юлия Гершун.

Проект собирает любителей и профессиональных танцоров, звезд шоу-бизнеса, хореографические коллективы со всей Украины, участников с особыми потребностями – ведь инклюзивное художественное пространство тоже уже стало частью культуры Киева. Киевский бал пропагандирует столицу Украины как современный город с европейскими традициями, с художественными проектами для приверженцев активного здорового образа жизни.

Во второй раз во время Киевского бала состоится национальный отбор участников международного песенного конкурса "Берлинская жемчужина" (BerlinerPerle) в трех возрастных категориях: от 10 до 13 лет, 14-17 и 18-24 лет. Оргкомитет Киевского бала принимает заявки от вокалистов до 22 мая. Финал песенного конуса состоится в Берлине с 28 ноября по 2 декабря этого года. А отбор конкурсантов от Украины увидят все желающие уже 25 мая на Контрактовой площади, во время Киевского бала. Вход бесплатный.

Напомним, 16 мая на Контрактовой площади прошел показ вышиванок "ВышиванкаDAY" с участием известных украинцев, звезд шоу-бизнеса и любимых ведущих телеканала "Украина".

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Источник: Сегодня
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