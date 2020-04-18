Где и как святить паски на карантине: расписание онлайн-богослужений
Завтра пасхальные службы можно будет смотреть в Сети и по ТВ
Из-за коронавирусной пандемии в Украине запрещены массовые мероприятия до 24 апреля. Карантин коснулся и празднования Пасхи 2020, когда по традиции украинцы ходят в церковь, чтобы посвятить пасхальные корзинки. Несмотря на то, что все мы вынуждены сидеть дома, богослужения на Пасху можно будет посмотреть онлайн.
Из-за карантина многие храмы в Украине начали транслировать службы онлайн. Сайт "Сегодня" узнал, где смотреть богослужения Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской православной церкви (УПЦ МП) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).
- Киево-Печерская лавра УПЦ МП, Киев
- Свято-Михайловский кафедральный собор ПЦУ, Киев
- Патриарший собор Воскресения Христова УГКЦ, Киев
- Собор Преображения Господня ПЦУ, Киев
- Ионинский монастырь УПЦ МП, Киев
- Собор св. Юра УГКЦ, Львов
- Свято-Успенская Почаевская лавра, УПЦ МП
- Свято-Михайловский собор ПЦУ, Житомир
- Гарнизонный храм свв. апп. Петра и Павла УГКЦ, Львов
- Свято-Успенская Святогорская лавра УПЦ МП, Святогорск
- Свято-Успенская Уневская лавра Студийского устава УГКЦ, Унев
Напомним, что католическая и православная Пасхи не совпадают по времени и отмечаются в разные дни. Все потому, что эти церкви производят летоисчисление по разным календарям: у православных христиан расчет дат идет по юлианскому календарю, а у католиков – по григорианскому.
Католики отметили Пасху-2020 на неделю раньше православной – 12 апреля. Православные христиане будут праздновать Пасху завтра, 19 апреля.
Минздрав Украины настоятельно рекомендует украинцам придерживаться карантина, и не посещать места большого скопления людей. Проведите светлый праздник Пасхи дома с родными, чтобы защитить и себя, и близких.
Отметим, что, в 23:00 телеканал "Украина" подготовил спецвыпуск "Сегодня". Трансляция богослужения будет вестись из Свято-Пантелеймоновского женского монастыря.
Все подробности в спецтеме Пасха-2020
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