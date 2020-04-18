Где и как святить паски на карантине: расписание онлайн-богослужений

Завтра пасхальные службы можно будет смотреть в Сети и по ТВ

Из-за коронавирусной пандемии в Украине запрещены массовые мероприятия до 24 апреля. Карантин коснулся и празднования Пасхи 2020, когда по традиции украинцы ходят в церковь, чтобы посвятить пасхальные корзинки. Несмотря на то, что все мы вынуждены сидеть дома, богослужения на Пасху можно будет посмотреть онлайн.

Из-за карантина многие храмы в Украине начали транслировать службы онлайн. Сайт "Сегодня" узнал, где смотреть богослужения Православной церкви Украины (ПЦУ), Украинской православной церкви (УПЦ МП) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

Трансляции богослужений на Пасху 2020:

Напомним, что католическая и православная Пасхи не совпадают по времени и отмечаются в разные дни. Все потому, что эти церкви производят летоисчисление по разным календарям: у православных христиан расчет дат идет по юлианскому календарю, а у католиков – по григорианскому.

Католики отметили Пасху-2020 на неделю раньше православной – 12 апреля. Православные христиане будут праздновать Пасху завтра, 19 апреля.

Минздрав Украины настоятельно рекомендует украинцам придерживаться карантина, и не посещать места большого скопления людей. Проведите светлый праздник Пасхи дома с родными, чтобы защитить и себя, и близких.

Отметим, что, в 23:00 телеканал "Украина" подготовил спецвыпуск "Сегодня". Трансляция богослужения будет вестись из Свято-Пантелеймоновского женского монастыря.

Все подробности в спецтеме Пасха-2020

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