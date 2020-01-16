Где купаться на Крещение 2020 в Киеве: список мест
Список мест, где можно купаться в проруби на Крещение 2020
Приближается еще один праздник – Крещение Господне, которое традиционно отмечают 19 января. Именно в этот день произошло крещение Иисуса Христа в водах Иордана.
На Крещение тысячи верующих будут погружаться в ледяную воду, смотрите подробности в видео:
Теперь же все желающие могут окунуться в прорубь на Крещение. Если вы намерены искупаться в проруби, но не знаете, где купаться на Крещение 2020 в Киеве – мы предлагаем список мест, где можно реализовать это действо.
- Где: парк Муромец
- Цена: вход на территорию и погружение бесплатно
В этом году в спортивно-развлекательном комплексе пройдет восьмой всеукраинский фестиваль #МоржиFest. Здесь обустроили три привычных проруби и одну для нудистов. Также удобную зону для переодевания, теплое кафе.
- Где: станция метро "Гидропарк"
- Цена: бесплатно
Частенько на Крещение здесь окунаются многие чиновники. На Крещение обычно дежурят медики и спасатели, а после действа предусматриваются народные гуляния. Все происходит возле часовни Крещения Господня. Есть кабинки для переодевания.
- Где: Оболонская набережная (возле Свято-Покровского собора)
- Цена: бесплатно
Обычно, на Оболонской набережной прорубь вырубают в виде креста, после чего ее освящает митрополит Киевский. На территории дежурят медики и спасатели.
- Где: улица Академика Лебедева, 37
- Цена: дети до 16 лет (10 грн), взрослые (30 грн)
Купаться на Крещение 2020 на территории парка можно с 8 часов утра. Тут подготовят комфортные для погружения проруби, места для обогрева и горячие угощения.
- Где: Днепровская набережная, 2а
- Цена: бесплатно.
В этом году купания на Крещение состоятся возле Храма Святого Благоверного князя Ярослава Мудрого перед Иорданским крестом. Воду в проруби будут освящать церковнослужители.
- Где: улица Генерала Родимцева, 6а
- Цена: бесплатно
Нырнуть в прорубь на территории Голосеевского парка можно в оборудованной купели возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря.
- Где: Березняки, левый берег Киева
- Цена: бесплатно
Возле храма Рождества Христова на Березняках священник освятит прорубь на озере Тельбин, после чего все желающие смогут окунуться в водоем.
Напомним, ранее мы составили основные правила по подготовке к окунанию на Крещение 2020.
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