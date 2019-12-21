Где можно покататься на коньках в Киеве этой зимой

Список лучших открытых катков в украинской столице

Где покататься на коньках в Киеве Фото: Pixabay

Крытые, открытые, платные, бесплатные – с недавних пор зимние покатушки стали очень популярным развлечением для детей и взрослых. Куда отправиться покататься на коньках в Киеве под романтичную музыку, повеселиться и развлечься – читайте в нашем материале.

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Даже если у вас нет своих коньков – не беда. Как правило, прокат коньков в Киеве уже включен в стоимость катания.

Катки под открытым небом

Если вы ищете открытый каток в Киеве в сезоне 2019/2020, вот вам список:

Каток на Подоле

Возле метро Контрактовая площадь, недалеко от памятника Сковороды, уже традиционно вновь открыт каток для всех желающих под открытым небом. Интересное оформление, светомузыка, сердце столицы, новогодние ярмарки рядом – что может быть романтичнее зимой?

Адрес: м. Контрактовая площадь

Каток на ВДНХ ("Зимова країна")

Уже полюбившаяся киевлянам и гостям столицам зимняя аттракция вновь открыла свои двери. И в числе многочисленных развлечений на территории комплекса, кончено же, огромный открытый каток. Тут же рядом фудкорты, сноутюбинг и еще много всего: приходите на весь день.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1

Стоимость: 120-130 гривен

Каток на территории фабрики "Рошен"

Этот каток под открытым небом площадью 2000 метров квадратных считается самым большим в Украине и является частью зимнего городка Roshen Winter Village. Подсветка, замороженная во льду, светомузыкальное шоу, отдельный павильон с панорамными окнами, где можно отдохнуть и согреться – очень достойный вариант для зимнего развлечения.

Адрес: просп. Науки, 1

Стоимость: 120-140 гривен

Каток в парке им. Т. Шевченко и Михайловская площадь

Если вы хотите покататься на коньках в Киеве бесплатно – идите в парк Шевченко. Там уже открыт каток "Романтична ковзанка Raffaello", коньки выдают организаторы под залог документа или денежный. Также традиционный уже каток ждет вас на Михайловской площади недалеко от главной елки страны, однако прокат коньков здесь платный.

Адрес: парк им. Т.Шевченко, Михайловская площадь

Где покататься на коньках в Киеве Фото: Pixabay

Каток на Арт-заводе Платформа

На левом берегу появилась интересная локация для новогодних развлечений всей семьей, в том числе открытый каток на территории зимнего городка Платформа Village.

Адрес: Беломорская, 1а

Крытые катки

Крытые катки в Киеве пользуются популярностью не только зимой. Самые популярные из них:

ледовая арена Ice Arena Cosmopolite в ТЦ "Космополит"

Это бывший каток "Большевик": все тот же размах (1800 кв м), а график работы, пожалуй, самый длинный среди вех: с 8 утра до 12 ночи. Светомузыка, хорошее покрытие, гибкая система скидок для школьников, студентов, а также для всех в зависимости от дня и времени катания.

Адрес: ул. Вадима Гетьмана, 6, блок А, этаж 1

Стоимость: 80-120 гривен

Ice Dream в ТРЦ "Дрим Таун"

Этот каток очень красивый: создан с эффектом "заснеженного леса" и северного сияния благодаря специальным технологиям. А по выходным тут проводятся даже дискотеки на льду.

Адрес: Оболонский проспект, 1Б

Стоимость: 40-100 гривен

ледовая арена в ТРЦ "Терминал", Бровары

Площадь этого катка составляет 1800 квадратных метров, тут поместится одновременно около 200 человек. Лед очень качественный. Обычно на этом ледовом стадионе проводятся хоккейные матчи, но в другое время он свободен для посещения всеми желающими.

Адрес: г. Бровары, ул. Киевская, 316

Стоимость: 100-130 гривен

Также есть хорошие катки в "Блокбастере", "Караване", специализированные катки "Крыжинка" в парке Победы недалеко от м. Дарница и Ледовый стадион на проспекте Академика Глушкова. Словом, покататься на коньках в Киеве – не проблема, даже если вы не располагаете собственными коньками и большой суммой.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда пойти на Новый год 2020 в Киеве: подборка мероприятий на любой вкус.

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