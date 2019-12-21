Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Где можно покататься на коньках в Киеве этой зимой

Список лучших открытых катков в украинской столице

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:14
Где покататься на коньках в Киеве
Где покататься на коньках в Киеве
Фото: Pixabay

Крытые, открытые, платные, бесплатные – с недавних пор зимние покатушки стали очень популярным развлечением для детей и взрослых. Куда отправиться покататься на коньках в Киеве под романтичную музыку, повеселиться и развлечься – читайте в нашем материале.

Как выбрать качественные и практичные новогодние сувениры – видео:

Даже если у вас нет своих коньков – не беда. Как правило, прокат коньков в Киеве уже включен в стоимость катания.

Катки под открытым небом

Если вы ищете открытый каток в Киеве в сезоне 2019/2020, вот вам список:

  • Каток на Подоле

Возле метро Контрактовая площадь, недалеко от памятника Сковороды, уже традиционно вновь открыт каток для всех желающих под открытым небом. Интересное оформление, светомузыка, сердце столицы, новогодние ярмарки рядом – что может быть романтичнее зимой?

Адрес: м. Контрактовая площадь

  • Каток на ВДНХ ("Зимова країна")

Уже полюбившаяся киевлянам и гостям столицам зимняя аттракция вновь открыла свои двери. И в числе многочисленных развлечений на территории комплекса, кончено же, огромный открытый каток. Тут же рядом фудкорты, сноутюбинг и еще много всего: приходите на весь день.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1

Стоимость: 120-130 гривен

Читайте также:
Лучшие горнолыжные курорты Европы 2020: куда поехать зимой

  • Каток на территории фабрики "Рошен"

Этот каток под открытым небом площадью 2000 метров квадратных считается самым большим в Украине и является частью зимнего городка Roshen Winter Village. Подсветка, замороженная во льду, светомузыкальное шоу, отдельный павильон с панорамными окнами, где можно отдохнуть и согреться – очень достойный вариант для зимнего развлечения.

Адрес: просп. Науки, 1

Стоимость: 120-140 гривен

  • Каток в парке им. Т. Шевченко и Михайловская площадь

Если вы хотите покататься на коньках в Киеве бесплатно – идите в парк Шевченко. Там уже открыт каток "Романтична ковзанка Raffaello", коньки выдают организаторы под залог документа или денежный. Также традиционный уже каток ждет вас на Михайловской площади недалеко от главной елки страны, однако прокат коньков здесь платный.

Адрес: парк им. Т.Шевченко, Михайловская площадь

Где покататься на коньках в Киеве
Где покататься на коньках в Киеве
Фото: Pixabay

  • Каток на Арт-заводе Платформа

На левом берегу появилась интересная локация для новогодних развлечений всей семьей, в том числе открытый каток на территории зимнего городка Платформа Village.

Адрес: Беломорская, 1а

Крытые катки

Крытые катки в Киеве пользуются популярностью не только зимой. Самые популярные из них:

  • ледовая арена Ice Arena Cosmopolite в ТЦ "Космополит"

Это бывший каток "Большевик": все тот же размах (1800 кв м), а график работы, пожалуй, самый длинный среди вех: с 8 утра до 12 ночи. Светомузыка, хорошее покрытие, гибкая система скидок для школьников, студентов, а также для всех в зависимости от дня и времени катания.

Адрес: ул. Вадима Гетьмана, 6, блок А, этаж 1

Стоимость: 80-120 гривен

  • Ice Dream в ТРЦ "Дрим Таун"

Этот каток очень красивый: создан с эффектом "заснеженного леса" и северного сияния благодаря специальным технологиям. А по выходным тут проводятся даже дискотеки на льду.

Адрес: Оболонский проспект, 1Б

Стоимость: 40-100 гривен

  • ледовая арена в ТРЦ "Терминал", Бровары

Площадь этого катка составляет 1800 квадратных метров, тут поместится одновременно около 200 человек. Лед очень качественный. Обычно на этом ледовом стадионе проводятся хоккейные матчи, но в другое время он свободен для посещения всеми желающими.

Адрес: г. Бровары, ул. Киевская, 316

Стоимость: 100-130 гривен

Также есть хорошие катки в "Блокбастере", "Караване", специализированные катки "Крыжинка" в парке Победы недалеко от м. Дарница и Ледовый стадион на проспекте Академика Глушкова. Словом, покататься на коньках в Киеве – не проблема, даже если вы не располагаете собственными коньками и большой суммой.

Напомним, ранее мы рассказывали, куда пойти на Новый год 2020 в Киеве: подборка мероприятий на любой вкус.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Новый год в Украине: куда поехать и во сколько обойдется празднование ТОП-10 фильмов с новогодним настроением Что подарить девушке на Новый год 2020: оригинальные идеи для любимой Куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве: интересные идеи
развлечения Новый год каток
Реклама

Новости партнеров

Высоцкая заболела: что с любимой актрисой?
Высоцкая заболела: что с любимой актрисой?
Котлеты «Цыганские» -
Котлеты «Цыганские» - "пальчики оближешь"
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 13:26Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

Вчера, 09:39Wellness

Стресс может вызвать сыпь на коже: как правильно ее лечить

19 декабряШоу-бизнес

Екатерина Бужинская обратилась с просьбой к президенту Владимиру Зеленскому: видео

19 декабряFun

День святого Николая 2019: что ни в коем случае нельзя делать 19 декабря

19 декабряFun

Ученые обнародовали фото девушки, которая жила пять тысяч лет назад

19 декабряFun

19 декабря: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

19 декабряFun

Похудевшую на 96 кг женщину не узнала родная мать: фото преображения

19 декабряFun

Поздравления с Днем святого Николая: красивые открытки, картинки, стихи, проза, смс

19 декабряEvents

С Днем святого Николая 2019: красивые картинки и лучшие поздравления

18 декабряШоу-бизнес

"Голос країни 10": названо имя третьего звездного тренера шоу

18 декабряСтиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

18 декабряСтиль

Деловой брючный костюм: Елена Зеленская вызвала восторг элегантным нарядом в Азербайджане

18 декабряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

18 декабряШоу-бизнес

"Надеюсь, Потап фоткал": Настя Каменских полностью обнажилась на фото

18 декабряFun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

18 декабряFun

Внешность девочки стала аномальной из-за редкой мутации: фото

Новости партнеров

Меньшова после пластики стала неузнаваема
Меньшова после пластики стала неузнаваема
Родит ребенка от другого: мужу Собчак сказали неприятное известие
Родит ребенка от другого: мужу Собчак сказали неприятное известие
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Блинный торт
Блинный торт "Шоколадный пломбир". Пошаговый рецепт
Сколько детей у Марии Порошиной?
Сколько детей у Марии Порошиной?
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Почему не нужно заправлять постель по утрам
Дана Борисова: «По дочке не скучаю, пусть вернет мою собаку»
Дана Борисова: «По дочке не скучаю, пусть вернет мою собаку»
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти
Что стало с родными Кобзона, спустя полтора года после его смерти