Где отметить 8 Марта: лучшие мероприятия в городе

Рассказываем, где встретить праздник весело и незабываемо

Не знаете, где провести 8 Марта? Сегодня.Lifestyle приготовил подборку мероприятий в Международный женский день в Киеве, который в 2020 году выпадает на воскресенье.

Где отметить 8 Марта Фото: Pinterest

Мы уже рассказывали, какие салаты приготовить на 8 Марта, какие фильмы посмотреть, и даже публиковали ТОП-5 советов, как осчастливить женщину в Международный женский день. В этом материале узнайте, куда сходить в это праздничное воскресенье с подругами, любимыми, или с коллегами.

Выставка "Ты, женщина"

Где: Малая Опера, ул. Дегтяревская, 5

Когда: до 14 апреля

В арт-пространстве Lavra Studio открылась выставка культурного проекта "Ты, женщина". В ней приняли участие 14 украинских фотографов. "Ты, женщина" – это взгляд современников и современниц на женщину в мире, в городе, в творчестве. Взгляд, свободный от insta-клише и фейс-шаблонов.

Где: Центр Современного Искусства "ДАХ"

Когда: 8 марта, 19:00

Билеты: от 400 грн

"ЦеШо" – музыкально-театральная группа в жанре "социальный рейв". Зеркало современного дня, голос молодой Украины, банда культурных камикадзе, хор светлого будущего – так участники Нацотбора на "Евровидение-2019" описывают себя. Творческим руководителем "ЦеШо" является Влад Троицкий – театральный режиссер и основатель "ГогольФеста". Участники ЦеШо также входят в состав актеров его театра "ДАХ".

Гостей вечера ждет представление от четырех актрис, в руках у которых виолончель, контрабас, аккордеон, мелодика, саксофон и ксилофон, а также загадочного пятого участника, с приходом которого музыканты освоили электронное звучание.

Где: Дворец Украина (малый зал)

Когда: 8 марта, 19:00

Билеты: от 200 грн

Мелодраматическая комедия с элементами эротики. Спектакль, во время которого зрители плачут, смеются и даже узнают себя. Это история о художнике, который очень любит женщин и встречается с тремя одновременно. Они, конечно, не знают о существовании друг друга. Потому приходят на свидание к своему возлюбленному по расписанию – в определенный день и время. Но однажды все трое встречаются в квартире любимого. Обиженные женщины в шоке, а сам художник оказывается на грани жизни и смерти.

Режиссер-постановщик: Заслуженная артистка Украины Ирина Стежка.

Комедийная импровизация Improw Show

Где: Центр Леся Курбаса, ул. Владимирская 23в

Когда: 8 марта, 19:00

Билеты: от 250 грн

Шоу комедийной импровизации Improw Show – это изысканные шутки, созданные за несколько мгновений, без сценария и заготовок, поэтому зритель сам скажет, кто, кого, где и как будет играть. Импровизация не только рассказывает, но и показывает смешные истории, который происходят на ваших глазах.

Мария Чайковская

Фото: instagram.com/mashachaykovskaya

Где: Atlas, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Когда: 8 марта, 19:00

Билеты: от 400 грн

Мария Чайковская выступит с большим праздничным концертом в Киеве. Зрителям исполнительница представит программу "Парус" специально к 8 Марта. Почувствуйте в живую новое дыхание весны, нежное ожидание волшебства, чудо от близости после длительной разлуки, пленительную красоту любви под самые популярные и новые песни Маши.

Все подробности в спецтеме Women's day: 8 Марта

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